Astronauţilor de pe Staţia Spaţială Internaţională le e dor de viața de pe Terra

Astronautul american Scott Kelly şi colegul său rus Mihail Kornienko, care au petrecut un an în spaţiul cosmic, afirmă că le este dor de oameni şi de vremea de pe Terra, precizând că, după această perioadă în spaţiu, apreciază mai intens viaţa cotidiană şi natura de pe Pământ. Scott Kelly a explicat ce i-a lipsit cel mai mult de-a lungul misiunii în spaţiul cosmic, într-un clip înregistrat pentru televiziunea americană PBS, publicat de ”The Huffington Post”. Clipul face parte din seria în două părţi ”A Year in Space”, ce va fi difuzată în premieră pe 2 martie, de PBS. ”Îţi lipsesc oamenii şi vremea. Nu te bate deloc soarele, nu simţi nicio adiere. Vremea este tot timpul aceeaşi”, afirmă Scott Kelly. ”Ne lipsesc lucrurile normale, pe care le făceam zi de zi pe Pământ. Îţi este dor de Terra, chiar dacă o vezi mereu în faţa ochilor”, declară astronautul rus Mihail Kornienko. ”Îţi lipseşte apa care curge de la robinet, care să nu zboare haotic în jurul tău”, adaugă Mihail Kornienko, afirmând totodată că îi lipseşte să iasă în natură. Astronautul de la NASA, Scott Kelly, urmează să revină pe Pământ, luna viitoare, după ce a petrecut un an la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, în cea mai lungă misiune în spaţiul cosmic din istoria Americii.

ISS este un proiect spaţial în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanţat în principal de Statele Unite ale Americii şi la realizarea căruia participă 16 ţări. Staţia este ocupată în permanenţă, din noiembrie 2000, de echipaje comune. ISS se află pe orbita terestră, la o altitudine de 400 de kilometri, efectuând o rotaţie completă în jurul Terrei la fiecare 90 de minute, navigând cu viteza medie de 28.000 de kilometri/oră. Cântărind peste 408 tone, ISS oferă un spaţiu locuibil echivalent celui dintr-un avion Boeing 747.

Citește și:

Două specii de organisme pot supraviețui condițiilor de pe Marte

A crescut prima floare în spațiu

Moș Crăciun a ajuns pe Stația Spațială Internațională

O rachetă Soyuz cu trei astronauți la bord a decolat către ISS

Misiune importantă în spațiu, lansată săptămâna aceasta

Maratonul de la Londra, alergat în... spațiu de un astronaut britanic

Omagiu... spațial adus victimelor de la Paris

România este un partener de încredere în cercetarea spațială

Forme geometrice stranii în Kazahstan, dezvăluite de NASA