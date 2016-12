Avertismente privind instaurarea unui... califat european?!

06:48:00 / 02 Septembrie 2015

de ce nu intervin yancheii

Asta e opera criminalilor americani, ei au pornit potopul in Irak, Afganistan, sustin diferite grupari islamice in Siria intr-un razboi nimicitor, tot ei sant responsabili pt. razboaiele din Libia, Egipt. Dar are cineva curaj sa spuna acest lucru, binenteles ca nu, doar e jandarmul lumii. Si daca ar fi numai problemele cu refugiatii, dar nemernicii astia cauta cu lumanarea razboiul cu Rusia, si atunci sa vezi mii de morti, pagube de miliarde, case distruse, nenorociri in Romania, Polonia, tarile cele mai vocale impotriva Rusiei. Dupa 1990 simtindu-se f. puternica SUA au pornit razboaie in fiecare an invocand diferite motive, si dupa ce a lasat prapad in tarile arabe acum a pus ochii pe Rusia, ei stiu ca razboiul nu afecteaza teritoriul lor ci dimpotriva dupa fiecare razboi ei castiga,