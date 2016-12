Beyoncé și Pharrell Williams, favoriții premiilor Grammy

Regele și regina muzicii americane, Pharrell Williams și Beyoncé, și-ar putea îmbogăți palmaresul de succese astăzi, la ceremonia anunțării premiilor Grammy, în Los Angeles, ajunse la cea de-a 57-a ediție, la care pornesc ca favoriți, alături de cântărețul revelație Sam Smith, toți trei având câte șase nominalizări. Beyoncé, artista care a primit cele mai multe nominalizări din istoria premiilor Grammy, cele mai importante premii din industria muzicală americană, dar care nu a câștigat niciodată trofeul pentru albumul anului, l-ar putea obține de această dată pentru discul care îi poartă numele, scrie AFP. Lansat în decembrie 2013, după ce a păstrat pregătirea lui în cel mai mare secret, albumul 'Beyoncé' a creat surpriză și a repus în discuție modurile de difuzare și planurile de marketing tradiționale din industrie. "Regina B" a stabilit un record în 2010, câștigând șase premii Grammy într-o singură seară. În acest an, ea a fost nominalizată de șase ori, în special pentru albumul eponim, care include cântecul de succes ”Drunk in love”, odă adusă dragostei fizice și conjugale, cântat în duet cu soțul ei, Jay Z. Pharrell Williams, producător, compozitor și cântăreț talentat, mult timp rămas în umbră, s-ar putea bucura și el de o nouă recunoaștere a carierei sale care a început în anii '90. Cvadragenarul cu aer de adolescent și cu look street-chic finisat de soția sa, imagine sacră a modei - Helen Lasichanh - a făcut să danseze întreaga planetă timp de doi ani la rând cu o serie de hituri: ”Blurred lines”, un duet cu Robin Thicke, ”Get lucky”, în colaborare cu francezii de la Daft Punk, și fenomenalul "Happy', titlul albumului său 'Girl', pentru care este nominalizat. El are în total șase nominalizări, la egalitate cu Beyonce și Sam Smith. Cântărețul de soul britanic Sam Smith, în vârstă de 22 ani, cu ochi albaștri și voce tânguitoare, a cucerit America și întreaga lume cu cântecele sale sentimentale 'Stay with me' și mai ritmatul 'I'm not the only one' și cu albumul său de debut ”In the lonely hour”. Anul trecut, grupul de muzică electronică Daft Punk a câștigat titlurile de 'cel mai bun album' și 'cea mai bună înregistrare' pentru "Random Access Memories", victorie istorică pentru Franța în templul muzicii anglo-saxone. Compozitorul și multiinstrumentistul american Beck, înclinat spre ritmuri electrice, rap sau balade interpretate la chitară, ar putea obține mai multe premii astăzi, la Staples Center, unde va avea loc ceremonia. El are patru nominalizări, în timp ce britanicul Ed Sheeran concurează și el la categoria cel mai bun album. Nominalizările din acest an rețin voci feminine influențate de genul muzical R & B, în special la categoria 'cea mai bună înregistrare muzicală al anului'. Iggy Azalea, rapperiță și model australian de 24 de ani, una dintre revelațiile anului 2014, este nominalizată de patru ori pentru cântecul "Fancy" și albumul eponim, la care participă cântăreața Charli XCX. Sia, care vine tot din Australia și are influențe din genul R & B, este nominalizată pentru 'Chandelier'. Este cea mai importantă nominalizare a sa într-o carieră de peste douăzeci de ani, deși a mai avut o nominalizare în urmă cu doi ani la categoria rap. Meghan Trainor este și ea nominalizată pentru 'All about that bass', o pledoarie în favoarea formelor generoase. Taylor Swift concurează pentru mega-hitul său 'Shake it off', de pe albumul '1989', un succes imens într-o industrie cu vânzări care au avut de suferit din cauza internetului. Albumul lui Taylor Swift a fost cel mai vândut în 2014. Patru milioane de exemplare au fost deja vândute, dar a fost lansat prea târziu anul trecut pentru a putea concura la categoria cel mai bun album al anului. U2, unul dintre grupurile cele mai premiate din istoria Grammy, a fost nominalizat pentru cel mai bun album rock pentru 'Songs of innocence', în pofida difuzării sale controversate pe iTunes în luna septembrie. La gala de premiere de duminică, una dintre cele mai vizionate în lume, ar urma să concerteze diva pop Madonna, laureată a șapte premii Grammy în cariera sa de trei decenii, precum și veteranii hard rock AC/DC, în timp ce Paul McCartney va cânta cu Kanye West și Rihanna. Katy Perry este ultima artistă confirmată pentru a urca pe scena sălii Staples Center unde se va desfășura ceremonia.