„Bibliofilie tomitană”, o carte de vizită pentru Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană Constanța (BJC) „Ioan N. Roman” este una dintre instituțiile de cultură reprezentative ale spațiului dintre Dunăre și Marea Neagră. În cei 85 de ani de existență, a acumulat lucruri de mare preț, care înseamnă tot atâtea porți spre cunoaștere. Pe lângă miile de volume și periodice, care pot fi consultate la sala de lectură sau pot fi împrumutate acasă, în depozitele BJC se află și documente rare, cu valoare istorică și bibliofilă. Constituită din peste 2.000 de unități - cărți vechi și rare, manuscrise, hărți și iconografie -, această colecție specială se păstrează cu grijă în depozitele BJC și poate fi văzută în ocazii speciale, ori de câte ori se sărbătorește Ziua Porților Deschise, când se celebrează ziua cărții și a bibliotecarului.

„O CĂLĂUZĂ ÎN UNIVERSUL COLECȚIILOR SPECIALE” Pentru a veni în întâmpinarea celor care vor să afle mai multe despre comorile din templul cărții, instituția de cultură are, de la sfârșitul lunii octombrie, un frumos material de prezentare, sub forma unei broșuri - „Bibliofilie tomitană”. Lucrarea apărută în condiții grafice deosebite se dorește a fi „o călăuză în universul colecțiilor speciale prin ilustrarea, însoțită de un text descriptiv, a unor exemplare deosebite”, după cum se precizează în prefață.

„Biblioteca Județeană își dorea de multă vreme să aibă un material de prezentare a colecțiilor speciale. Acum avem ocazia să prezentăm publicului câteva dintre cele mai valoroase cărți pe care le avem în această colecție. Ele constituie, alături de celelalte cărți din patrimoniul nostru, lucrări cu care ne putem mândri. Au fost valorificate, din punctul de vedere al imaginii și al conținutului, printr-o scurtă descriere. Aceste cărți din colecțiile speciale sunt văzute mai rar de către public, deoarece sunt foarte valoroase și hârtia din care sunt făcute este un material perisabil, motiv pentru care, dacă ar fi răsfoite mereu, hârtia s-ar distruge. De aceea ne-am dorit să apară această broșură”, a spus directorul BJC, dr. Corina Apostoleanu.

SALVARE DE LA DETERIORARE PRIN SCANARE „Toate bibliotecile din lume doresc să-și conserve colecțiile speciale, iar tehnologia a permis în ultima vreme, prin scanarea lor, să poată fi cunoscute, pe plan mondial, indiferent în ce bibliotecă se află. Și noi ne dorim să facem acest lucru, într-un viitor apropiat. Să le facem cunoscute tuturor, prin pagina de internet, pentru a fi consultate cât mai rar în original”, a subliniat directorul BJC.

„În această broșură de 46 de pagini, am prezentat aproximativ 66 de documente. Am încercat să prezentăm și carte, nu doar veche, și hărți, și manuscrise. Am prezentat incunabulul (n.r. - „Liber Chronicarum” sau „Cronica de la Nürnberg”, scrisă în limba latină de medicul umanist german Hartmannus Schedel și tipărită la Nurnberg, în 1493, în tipografia lui Anton Koberger), tipărituri de secol XVI și XVII. Fiind o broșură, am prezentat foarte puține lucrări. Ne-am dori să facem și un catalog, chiar dacă munca este foarte elaborată, iar descrierile vor fi mai ample”, a spus bibliotecara Doina Monica Moșoiu, de la secția „Colecții speciale”, care s-a ocupat de prezentarea textelor din broșură.

Criteriile după care au fost selectate lucrările din volum sunt: vechimea, frumusețea volumului, a coperților, dar și criteriul... local: manuscrise semnate de personalități de dobrogene, precum Grigore Sălceanu, Titus Cergău și Arthur Porumboiu.

Lucrarea „Bibliofilie tomitană” a apărut sub egida Consiliului Județean Constanța și a BJC „Ioan N. Roman”. Broșura are un tiraj de 80 de exemplare.

Citește și:

În „culisele” Bibliotecii Judeţene

Cartea la extreme: liliputană sau gigantică?!

Singurul volum antum de „Poesii”, semnat Eminescu, la Constanţa!

Ediţiile ovidiene, la loc de cinste în colecţiile speciale ale Bibliotecii Judeţene

In memoriam Marin Sorescu

„Cronica de la Nürnberg”, incunabulul în care este descrisă Valahia