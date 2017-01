„Bolnavul închipuit” readuce umorul la Teatrul de Stat

09:42:47 / 10 Decembrie 2015

e dureros

E dureros si frustrant ca un oras mare cum este Constanta are o oferta atat de limitata: doua teatre. Teatru de Stat are 5 spectacole pe stagiune si culmea ele sunt aceleasi si de la un an la altul. Daca iti faci timp intr-o luna le vezi pe toate si probabil in urmatorii ani nu mai ai ce sa vizionezi. Probabil nu au bani sa faca decoruri pt spectacole noi. E rusinos.