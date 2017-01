Când vor avea constănțenii căldură în locuințe

Temperaturile din ultima perioadă au scăzut, drept pentru care constănțenii au început a se întreba când vor avea căldură în locuințe. Directorul RADET Constanța, Liviu Popa, a explicat pentru cititorii cotidianului ”Telegraf” că oamenii mai au de așteptat până li se vor încălzi caloriferele. ”RADET va furniza energie termică sub formă de căldură după ce timp de 3 zile consecutiv se înregistrează 10 grade Celsius sau sub 10 grade C, între orele 18.00 și 6.00”, a explicat Popa. Potrivit lui, constănțenii vor avea căldură în apartamente cel mai probabil după 1 noiembrie, deoarece vremea se arată a fi destul de blândă. ”Până pe 15 octombrie avem de rezolvat debranșările care au fost solicitate, din punctul de vedere al documentelor. Apoi executăm lucrările de debranșare, realizăm redimensionarea grupurilor de măsură a energiei termice pentru blocurile unde au avut loc debranșări. Odată cu finalizarea acestor lucrări vom începe probele de presiune la rece, pe care le vom comunica fiecărui consumator, spre a se evita probleme cu inundații în casă. Unii mai au lucrări în casă și trebuie să cunoască aceste aspecte”, a spus directorul RADET Constanța.