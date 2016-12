Canotoarea Roxana Cogianu, prima româncă aflată pe lista sportivilor „acoperiți” de AMA

Roxana Cogianu, componentă a echipajului feminin de opt rame cu cârmaci care a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice 2016, apare pe o nouă listă publicată de grupul de hackeri ruşi Fancy Bear, cu sportivi cărora le-ar fi fost permis să folosească substanţe interzise. În documentul prezentat de hackerii ruşi se arată că Roxana Cogianu a primit derogare din partea Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA sau WADA) pentru a folosi dexametazonă. Substanţa respectivă i s-ar fi aplicat o singură dată, intravenos. Deşi perioada nu este menţionată, documentul este inscripţionat cu sigla Jocurilor Olimpice de la Rio.

Cogianu apare pe o listă alături de alţi 24 de sportivi din şase ţări, Statele Unite ale Americii, Germania, Marea Britanie, Cehia, Danemarca, Rusia şi Polonia. Pe listă se mai află, printre alţii, jucătoarele de tenis Bethanie Mattek-Sands şi Petra Kvitova sau rutierii Bradley Wiggins şi Chris Froome.

EXPLICAȚIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE CANOTAJ

Oficialii Federaţiei Române de Canotaj susţin că prezenţa Roxanei Cogianu pe lista sportivilor care au folosit substanţe interzise cu acordul AMA se datorează unei intervenţii chirurgicale care a necesitat un tratament medicamentos.

„Urmare a informațiilor apărute în mass-media privind menționarea sportivei Cogianu Roxana pe lista sportivilor care au folosit substanțe interzise, dorim să facem următoarele precizări: Informațiile publicate se referă la faptul că în anul 2014, sportiva Cogianu Roxana a suferit o intervenție chirurgicală care a necesitat un tratament medicamentos. Conform regulilor WADA, FR Canotaj și sportiva menționată au transmis documentele medicale necesare și au informat Federația Internațională de Canotaj și WADA. Aceasta și nimic mai mult este singura legătura a sportivei Cogianu Roxana cu situația prezentată în diverse medii de informare”, se arată în comunicatul emis de Federaţia Română de Canotaj

„Nu m-am simţit prea bine când am văzut ce au scris ziarele despre mine, pentru că din informaţiile apărute în presă se înţelege că am luat substanţa la Jocurile Olimpice de la Rio. Eu am luat dexametazonă o singură dată, în anul 2014, după ce am avut mari probleme cu gâtul, am făcut infecţie la amigdale! A trebuit să îmi taie pungile de puroi, apoi să-mi administreze dexametazonă. Nu este nicio legătură cu Rio, pentru că eu nu am fost testată antidoping la Jocurile Olimpice. Am mers în schimb la un control efectuat de Agenţia Naţională Antidoping înainte de JO, pentru ca la Rio să fie testată altă fată din barca de 8+1, dar aceea nu am fost eu. Nu înţeleg de ce scrie Rio 2016 pe certificatul de la WADA, poate pentru că e an olimpic. La mine a fost un caz de urgenţă, pentru că mai aveam o lună până la Mondiale şi am pierdut o săptămână de pregătire, ceea ce e foarte grav! După ce mi-a fost administrată dexametazonă printr-o singură injecţie, a trebuit să iau antibiotic intravenos, iar tratamentul acesta nu avea cum să-mi îmbunătăţească performanţele! Am şi slăbit foarte mult, iar substanţa respectivă m-a ajutat doar să scap de infecţie, să mă recuperez. La WADA raportăm în permanenţă ce medicamente luăm şi pentru ce le luăm. Sunt o mulţime de sportivi care au probleme fizice şi, pentru a se recupera după operaţii, au nevoie de medicamente care în mod normal sunt interzise. În acel moment, către WADA trebuie să fie înaintat certificatul din care reiese că se impunea tratamentul respectiv. Nu îmi fac nicio grijă pentru că nu am făcut nimic de capul meu, totul a fost făcut sub supravegherea medicilor şi cu acordul celor de la WADA”, a declarat Roxana Cogianu.

KVITOVA ȘI FROOME, CELE MAI SONORE NUME DINTRE CELE 25

Noua listă publicată de Fancy Bear include 25 de sportivi - 10 americani, cinci britanici, cinci germani şi câte unul din România, Danemarca, Rusia, Polonia şi Cehia. Dintre aceştia, 11 au fost medaliaţi la Rio.

Din Statele Unite ale Americii sunt menţionaţi următorii sportivi: Bethanie Mattek-Sands, Brittney Griner, Jack Conger, Dagmara Wozniack, DeAnna Price, Kathleen Baker, Mcquin Baron, Michelle Carter, Sam Dorman, Tervel Ivaylov Dlagnev.

Bethanie Mattek-Sands, sportivă alături de care Horia Tecău a luat titlul la dublu mixt la Australian Open, în 2012, a primit acceptul din partea WADA să ia Cortizol, un hormon steroid produs de glanda renală, care în mod natural apare ca reacţie la stres. Rolul său principal este creşterea cantității de zahăr în sânge. Bethanie Mattek-Sands a luat această substanţă încă din 19 decembrie 2012, adică la un an distanţă de la titlul cucerit împreună cu Tecău la Australian Open. Bethanie a luat cortizol şi în timpul Jocurilor Olimpice, unde a cucerit aurul la dublu-mixt. Ultima reţetă a primit-o pe 1 aprilie 2016 şi care ar urma să expire în martie 2017. Mattek-Sands are 31 de ani.

A doua pe listă este Brittney Griner, sportivă care a cucerit aurul la Rio alături de echipa naţională de baschet feminin a Statelor Unite ale Americii. Baschetbalista în vârstă de 26 de ani a primit o derogare pentru a folosi Lisdexamfetamină în perioada 1 octombrie 2015 - 30 septembrie 2019. Lisdexamfetamina se foloseşte pentru tratarea ADHD-ului, o boală care afectează atenţia și de care suferă și gimnasta Simone Biles, aflată pe prima listă publicată de ruși.

Înotătorul american Jack Conger, medaliat cu aur la ştafetă 4x200 m liber la Rio, a primit aprobarea să folosească Dextroamfetamină, un medicament frecvent utilizat în tratamentul multor afecțiuni medicale, cel mai frecvent ADHD și narcolepsie. Aprobarea este valabilă în perioada 22 februarie 2016 - 22 februarie 2020.

Dagmara Wozniack, medaliată cu bronz la sabie pe echipe la Rio, a primit acceptul de a folosi Triamcinolon, în perioada 3 februarie - 3 martie 2016, precum şi Prednison, între iunie şi iulie 2016, substanţe folosite pentru tratarea inflamaţiilor.

Prednison au luat în total patru sportivi americani dintre cei menţionaţi. Atleta DeAnna Price, care a concurat la Jocurile Olimpice la aruncarea ciocanului, însă fără să câştige vreo medalie, a avut derogare în perioadele mai-iunie 2016 şi 9-11 august 2016. Înotătoarea Kathleen Baker poate să ia Prednison până în 2019. Baker a cucerit două medalii la Rio, aur la ştafetă 4x100 m mixt şi argint la 100 m spate. Şi Tervel Ivaylov Dlagnev, un american de origine bulgară, a luat Prednison în perioada 12-25 august 2016, după ce mai luase şi între 22 şi 27 iulie 2015.

Înotătorul Baron McQuin (20 de ani), şi el olimpic, are acceptul de a lua Dextroamfetamină până în 2019.

În vârstă de 30 de ani, atleta Michelle Carter, medaliată cu aur la aruncarea greutăţii, a folosit Medrol, substanţă utilizată împotriva bolilor endocrine.

Sam Dorman, în vârstă de 25 de ani, medaliat cu aur la sărituri în apă, în proba de trambulină, la Rio, are aprobare să ia Amfetamină din mai 2013 până în aceeaşi lună a anului 2017. Amfetamina este folosită pentru tratarea unor afecţiuni ca deficitul de atenție (ADHD) şi narcolepsia, o afecţiune manifestată printr-o nevoie incontrolabilă de a dormi.

Marea Britanie are cinci nume pe listă: Bradley Wiggins şi Christopher Froome (cicliști), Charley Hull (jucătoare de golf), Heather Fisher (jucătoare de rugby) şi Sam Townsend (canotier). Cei mai cunoscuţi sunt rutierii Bradley Wiggins, care a câştigat o medalie de aur la Rio, şi Christopher Froome, de trei ori câștigător al Turului Franţei. Wiggins a luat Albutamol şi Triamcinolon între 2009 şi 2013, în timp ce Froome a primit acceptul să ia Prednison, substanţă folosită şi de patru dintre americanii aflaţi pe listă, în perioada 2013-2014.

Un alt nume important care apare pe listă este cel al Petrei Kvitova. Tenismena din Cehia a primit pe 29 septembrie 2209 acceptul să ia Beta2-adrenergic agonist, o substanţă ce relaxează muşchii şi eliberează insulina. Aceasta este în principal folosită pentru tratarea astmului şi a altor tulburări pulmonare. Perioada în care a luat acest tratament a fost imediat după US Open, când Kvitova a ajuns până în optimi de finală, ffind învinsă de Wickmayer. La Australian Open, Grand Slam-ul care a urmat imediat după perioada în care a luat Beta2-adrenergic, a ieşit încă din turul 2.

Kvitova a mai primit o reţetă, care a fost valabilă în perioada 23 decembrie 2009 - 18 decembrie 2013. De această dată, substanţa este Formoterol, o substanţă interzisă, care este însă recomandată pentru astm. În august 2013, Kvitova a jucat finala la New Haven împotriva Simonei Halep. Sportiva noastră s-a impus atunci cu 6-2, 6-2. De asemenea, Kvitova a câştigat la Wimbledon în 2011, perioadă în care apare că lua deja substanţe interzise.

Hackerii de la Fancy Bear menţionează chiar şi un sportiv din Rusia, pe pugilistul Mikhail Aloyan, în vârstă de 28 de ani, medaliat cu argint la Rio. Rusul a fost testat pozitiv cu Tuaminoheptan, în august 2016. Substanța respectivă este un decongestionant nazal, stimulent simpatomimetic și vasoconstrictor.

Germania are cinci nume amintite: Robert Harting, Franziska Hente, Christina Obergfoll, Christian Vom Lehn şi Christian Reichert. Din Polonia este menţionată Natalia Madaj, iar din Danemarca Blume Pernille.

EXPLICAȚIILE LUI FROOME

Rutierul britanic Christopher Froome, triplu câștigător în Turul Franței și medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio, confirmă dezvăluirile făcute de grupul de hackeri ruşi Fancy Bear. „Am discutat deschis cu presa despre excepţiile de uz terapeutic și nu am vreo problemă cu scurgerile acestea de informații, care confirmă ce am spus. În nouă ani la profesionişti, am solicitat de două ori excepţii de uz terapeutic împotriva astmului, ultima dată în 2014”, a afirmat Froome, prin intermediul unui comunicat de presă.

Citește și:

S-au dopat surorile Williams și Simone Biles la JO 2016?