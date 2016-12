Cantonamentul reprezentativei divizionare de fotbal va fi în Turcia

Antrenorul secund al echipei naţionale, Daniel Isăilă, a declarat, marţi, la Casa Fotbalului, că staff-ul tehnic a ales Belek, Turcia, ca loc de cantonament al reprezentativei divizionare în această iarnă, în perioada 25 ianuarie - 6 februarie, şi că în următoarele zile vor fi anunţaţi şi adversarii pe care urmează să-i întâlnească. „S-a bătut în cuie. Nu am stabilit încă adversarii sută la sută. A fost un impediment pentru noi, pentru că nea Puiu (n.r. - selecţionerul Anghel Iordănescu) şi-a dorit foarte mult să întâlnim echipe reprezentative şi din cauza aceasta ne-a fost greu să găsim adversari. Se pare însă că suntem pe drumul cel bun. Zilele următoare vom comunica şi adversarii. Cantonamentul va fi în Turcia, l Belek, dar încă nu am stabilit hotelul. E OK şi că sunt multe echipe din România acolo şi e uşor şi pentru ei”, a declarat Isăilă.

Referitor la refuzul antrenorului FC Steaua București, Laurenţiu Reghecampf, de a trimite jucătorii convocaţi la reprezentativa divizionară, Isăilă a spus că este sigur că se va ajunge la un consens: „Personal nu am mai discutat cu Reghecampf, am discutat înainte, cred însă că se va ajunge la o înţelegere. Cred că se face prea mult tam-tam. Din câte am discutat nu mai sunt alte echipe care să se împotrivească. Şi mi se pare normal, pentru că nu cred că jucătorii nu şi-ar dori să vină la echipa naţională. Din păcate pentru noi nu mai avem nicio echipă angrenată în competiţiile europene, aşa că singura într-o competiţie majoră este echipa naţională, şi cred că ar trebui susţinută”.

Săptămâna trecută, selecţionerul Anghel Iordănescu a afirmat că nu va face nicio concesie clubului Steaua în privinţa fotbaliştilor pe care îi va convoca pentru turneul de pregătire, în timp ce tehnicianul stelist Laurenţiu Reghecampf a precizat că nu va permite celor mai buni jucători ai săi să meargă la acţiuni ale primei reprezentative care nu sunt în calendarul FIFA.