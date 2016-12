Care sunt cele mai spectaculoase piețe de Crăciun din Europa

Nu ar fi de vis să simțiti aroma Sărbătorilor de Crăciun și să vizitați cele mai frumoase capitale în prag de iarnă? Mirosul de turtă dulce și de vin fiert, dar și adevăratele spectacole ale piețelor de Crăciun din Viena, Berlin, Budapesta, Praga sau Munchen reprezintă atracții deosebite pentru toți cei care vor să se bucure de un Crăciun aparte. Agențiile de turism se întrec în această perioadă în oferte de sejururi pentru vizitarea piețelor de Crăciun din Europa. De exemplu, agenția Icar Tours are numeroase oferte de vacanțe în luna decembrie. Astfel, puteți fi martor la aprinderea spectaculoaselor luminițe de Crăciun de pe Champs Elysees, eveniment care este transmis în direct de televiziuni în întreaga lume. Parisul este frumos oricând, însă iarna este cu adevărat feeric. Pe lângă spectacolul de lumini, puteți vizita piețele de Crăciun deschise până pe 24 decembrie și chiar și Satul lui Moș Crăciun din cadrul pieței Place Saint Sulpice. Pentru 4 zile de vacanță și transport cu avionul, cu plecare pe 28 noiembrie, turiștii plătesc începând cu 299 de euro de persoană. Piața de Crăciun de la Viena este cea mai cunoscută și poate cea mai deosebită din Europa, așa că nu ar trebui să o ratezi în acest an. Poți vizita obiective turistice din Viena, poți face cumpărături, poți vedea ”Vienna by night” sau Palatul Schonbrunn și vei putea simți spiritul Sărbătorilor de Iarnă. Pentru 4 zile de vacanță, transport cu avionul și cazare la un hotel de 3 stele, vei plăti de la 175 de euro de persoană. Plecări au loc săptămânal, începând de pe 20 noiembrie. Puteți opta și pentru un tur al celor mai frumoase piețe din Bavaria sau Europa Centrală (Germania, Slovacia, Cehia și Polonia), unde veți descoperi cele mai spectaculoase locuri. În cadrul turului piețelor din Bavaria, aveți ocazia să vizitați orașele Munchen, Regensburg, Nurnberg, Orașul Crăciunului - Rotheburg ob der Tauber și castelele Bavariei. În 6 zile veți simți spiritul Crăciunului bavarez, pentru sejur plătind 399 de euro de persoană. Plecarea este pe 29 noiembrie. Mai multe informații despre ofertele de vacanțe de Sărbători găsiți pe site-ul agenției, icar.travel.

