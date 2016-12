Ce beneficii vor avea studenții în urma asocierii cu 116 universități

Universitatea ”Ovidius” din Constanța a devenit la sfârșitul lunii septembrie, la Berlin, membru asociat al Institutului European pentru Inovare și Tehnologie - EIT Raw Materials. Astfel, se marchează încheierea unei etape importante în materializarea demersurilor întreprinse de conducerea universității, de racordare a colectivului universitar constănțean la cele mai avansate comunități academice europene din domeniul cercetării științice și al educației. Institutul European pentru Inovare și Tehnologie (European Institute of Innovation and Technology - EIT) reprezintă o instituție a Uniunii Europene înființată în baza deciziei Parlamentului European și a Consiliului European, în anul 2008. Universitatea „Ovidius” din Constanța face parte din consorțiul european care la data de 09.12.2014 a fost desemnat câștigător al competiției pentru domeniul resurselor materiale - EIT Raw Materials. Reunind 116 universități de elită, institute de cercetare și întreprinderi-fanion din Uniunea Europeană, consorțiul va asigura dezvoltarea până în 2018 a minimum 40 de idei incubate și 16 întreprinderi start-up, angajându-se să formeze peste 1.000 de absolvenți de masterat și doctorat în domeniul resurselor materiale. La sfârșitul perioadei contractuale, în 2022, consorțiul s-a angajat să comercializeze peste 70 de brevete de invenție. În acest fel, se consideră că EIT Raw Materials va deveni cel mai puternic consorțiu inovativ din acest domeniu la nivel mondial. Universitatea „Ovidius” din Constanța, prin colectivul Institutului pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie, are statutul de membru asociat în cadrul EIT Raw Materials, devenind, în acest fel, prima universitate din România care participă la activitățile EIT. În cadrul ultimei ședințe, prof. univ. dr. ing. Eden Mamut a fost ales în calitatea de reprezentant cu drept de vot în Adunarea Generală a organizațiilor din estul Europei care au statutul de membre asociate. Informații suplimentare pot fi găsite la adresele: www.eit.europa.eu și www.eitrawmaterials.eu.