Cel mai nou film din seria ”James Bond”, pe primul loc în box office-ul nord-american

”Spectre”, cel mai nou film din franciza ”James Bond”, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 73 de milioane de dolari, realizând însă o performanţă financiară mai puţin spectaculoasă decât precedentul lungmetraj din serie, ”Skyfall”, lansat în 2012. Mai spectaculos ca niciodată, cel mai recent opus din seria dedicată agentului 007 ocupă totuşi locul al doilea în topul filmelor ”James Bond” care au înregistrat cel mai bun debut de box office pe piaţa americană. Filmul ”007: Coordonata Skyfall”, lansat pe marile ecrane în 2012, a obţinut încasări de 87,8 milioane de dolari în America de Nord, în primul său weekend de proiecţii. Totuşi, ”Spectre” are toate şansele să devină un succes mondial, deoarece a generat deja încasări-record în Marea Britanie, unde a fost lansat în avans faţă de America de Nord şi unde a depăşit ”Skyfall” graţie unui debut impresionant.

”Spectre”, regizat de Sam Mendes, este cel de-al 24-lea film din franciza britanică ”James Bond” şi al patrulea care îl are ca protagonist pe actorul Daniel Craig, care a mai interpretat rolul agentului 007 în filmele ”Casino Royale” (2006), ”007: Partea lui de consolare / Quantum of Solace” (2008) şi ”007: Coordonata Skyfall / Skyfall” (2012). Actorii Christoph Waltz, Léa Seydoux, Monica Bellucci, David Bautista, Ralph Fiennes şi Andrew Scott fac, de asemenea, parte din distribuţia filmului ”Spectre”, al doilea din serie pe care îl regizează Sam Mendes. Potrivit producătorilor, intriga noului film este dominată de un mesaj codat din trecutul lui Bond, care îl trimite pe agentul 007 pe urmele unei organizaţii sinistre.

Un alt film lansat la sfârşitul săptămânii trecute este ”The Peanuts Movie”, o animaţie dedicată îndrăgitului personaj Snoopy. Acest lungmetraj a debutat pe locul al doilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 45 de milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul SF ”Marţianul / The Martian”, cel mai recent lungmetraj regizat de Ridley Scott, cu Matt Damon în rolul principal şi inspirat dintr-un roman SF scris de Andy Weir, a pierdut poziţia de lider şi a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 9,3 milioane de dolari. Filmul ”Goosebumps: Îţi facem părul măciucă / Goosebumps”, care îl are în distribuţie pe actorul de comedie Jack Black, a coborât două poziţii, până pe locul al patrulea, cu încasări de 6,9 milioane de dolari. Thrillerul de spionaj ”Bridge of Spies”, regizat de Steven Spielberg, a pierdut tot două poziţii şi a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 6 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul de animaţie ”Hotel Transylvania 2”, regizat de Genndy Tartakovsky, a coborât pe locul al şaselea, cu încasări de 3,5 milioane de dolari de vineri până duminică. Comedia cu accente dramatice ”Super Chef / Burnt”, cu actorul american Bradley Cooper în rolul unui maestru bucătar celebru, a pierdut un loc şi a ajuns pe locul al şaptelea, cu încasări de 3 milioane de dolari. Filmul SF ”Ultimul vânător de vrăjitoare / The Last Witch Hunter”, regizat de Breck Eisner, cu actorii Vin Diesel şi Elijah Wood în rolurile principale, a pierdut trei poziţii şi a coborât pe locul al optulea, cu încasări de 2,6 milioane de dolari, de vineri până duminică.

Noul film din franciza horror ”Activitate paranormală”, intitulat ”Paranormal Activity: The Ghost Dimension”, a coborât trei poziţii, până pe locul al zecelea în box office-ul nord-american, cu încasări de 1,6 milioane de dolari.

