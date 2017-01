Cele mai bune albume pop ale anului 2015

Revista ”Rolling Stone” a întocmit un clasament al celor mai bune albume lansate în anul de grație 2015, iar albumele semnate de Madonna, Florence + The Machine, Adele şi Lana Del Rey se află printre cele mai bune 20 de discuri pop. Albumul ”25”, lansat la jumătatea lunii noiembrie de Adele, se află pe primul loc în acest top. Cele 11 piese incluse pe acest disc, al treilea al cântăreței britanice, reprezintă trecerea spre maturitate a artistei, notează publicaţia americană. Pe locul al doilea în top se află Lana Del Rey, cu ”Honeymoon”. A fost lansat în luna septembrie şi reprezintă cel de-al patrulea album al artistei, la care aceasta a fost şi coproducător. Grupul Florence + The Machine, cu cel mai recent disc al său, ”How Big How Blue How Beautiful”, a fost inclus în clasament pe locul al treilea.

Locul al patrulea în listă îi revine cântăreţei americane Darlene Love, în vârstă de 74 de ani. ”Introducing Darlene Love” a fost produs de Steve Van Zandt, conţine două piese compuse de Bruce Springsteen, dar şi coveruri după Joan Jett şi Elvis Costello. Pe locul al cincilea în clasament se află Selena Gomez şi al său ”Revival”. Acesta arată, în opinia publicaţiei ”Rolling Stone”, o interpretă mult mai încrezătoare, editorii apreciind schimbările de ritm şi pe cele vocale. Madonna şi albumul său ”Rebel Heart” se află pe locul al şaselea. Cele 14 piese incluse pe discul lansat în luna martie dezvăluie două feţe ale Madonnei - cea romantică şi cea rebelă. Acest al 13-lea material de studio lansat de starul american este considerat şi cel mai bun al cântăreţei din ultimul deceniu. Locul al şaptelea în topul albumelor pop este ocupat de Carly Rae Jepsen şi ”Emotion”, al doilea material lansat de cântăreaţa canadiană. Pe locul al optulea se clasează Jason Derulo, cu ”Everything Is 4”, un album cu accente R&B, country şi soul, pe care apar Stevie Wonder şi Keith Urban. Fifth Harmony şi albumul ”Reflection” se află pe locul al nouălea. Grupul, format din concurente ale emisiunii TV „X-Factor“, debutează cu un disc ce impresionează prin tehnica vocală, după cum afirmă editorii publicaţiei americane. Albumul ”Made in the A.M.”, semnat de One Direction, ocupă locul al zecelea în top, grupul fiind considerat unul dintre cele mai maleabile din punctul de vedere al sound-ului.

În clasamentul realizat de editorii publicaţiei americane urmează Justin Bieber, cu ”Purpose”, Ellie Goulding, cu ”Delirium”, Dumblonde, cu ”Dumblonde”, Little Mix, cu ”Get Weird”, Demi Lovato şi ”Confident”, Jess Glynne, cu ”I Cry When I Laugh”, Roísín Murphy, cu ”Hairless Toys”, Susanne Sundfør, cu ”10 Love Songs”, Shamir, cu ”Ratchet”, şi Skylar Spence, cu ”Prom King”.