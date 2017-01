Cetăţeni din 133 de ţări cer regimului de la Beijing să oprească persecuţia împotriva Falun Gong

În cursul zilei de ieri am primit la redacţie un comunicat de presă al Coaliţiei pentru Investigarea Persecuţiei Falun Gong (CIPEG), în ajunul începerii Jocurilor Olimpice de la Beijing. Falun Gong sau Falun Dafa este o formă antică de qigong, formă tradiţională de exerciţii chinezeşti. Adepţii săi nu au scopuri politice, ei ghidîndu-se după principiile Adevăr - Bunătate - Toleranţă, încercînd să facă din Falun Gong un mod de viaţă. Practicată de peste 100 de milioane de oameni în peste 70 de ţări, Falun Gong are o popularitate impresionantă în China. Din păcate, potrivit datelor oferite de CIPEG, presiunea autorităţilor comuniste asupra practicanţilor Falun Gong s-a intensificat din luna ianuarie a acestui an, crezîndu-se că acest lucru are loc din cauza eforturilor de a elimina Falun Gong înaintea Olimpiadei. Acţiunea a dus la 1.878 de arestari în 29 de provincii în acest an, conform website-ului Centrului de Informaţii al Falun Dafa.

Violenţa s-a extins de asemenea şi în străinătate, unde numeroşi susţinători ai regimului comunist chinez au atacat practicanţii Falun Gong din Flushing, New York, începînd cu 17 mai şi au hărţuit şi abuzat practicanţii din cartierul chinezesc din Sydney şi din faţa ambasadei chineze din Canberra, Australia. Instigarea violenţei de grup împotriva practicanţilor Falun Gong în afara Chinei a fost legată de oficialii ambasadei chineze şi agenţii provocatori. S-a dezvăluit într-o conversaţie telefonică înregistrată că Peng Keyu, consulul general chinez din New York, a fost responsabil pentru organizarea atacurilor din Flushing şi că Zhou Yongkang, şeful sistemului de spionaj al regimului de la Beijing, a pus la cale atacurile. Petiţiile depuse în Parlamentul australian în legătură cu persecuţia Falun Gong înregistrează cel mai ridicat număr de semnături colectate pentru o problemă a drepturilor omului în istoria australiană. Cel puţin 37.000 de australieni au semnat petiţia globală “Milioane de semnături,” care cere oprirea imediată a persecuţiei Falun Gong în China, peste un milion de oameni semnînd petiţia în întreaga lume. Două moţiuni au fost adoptate anterior de Guvernul australian. Prima, adoptată în decembrie 2003, a hotărît să ajute la salvarea rudelor practicanţilor Falun Gong australieni care sînt închise ilegal în China. A doua, referitoare la hărţuirea practicanţilor Falun Gong în Australia, a fost adoptată de Senat în iunie 2005.

În iulie 2008, s-au împlinit 9 ani de cînd a început persecuţia brutală iniţiată de grupul politic condus de fostul lider al Partidului Comunist Chinez (PCC) Jiang Zemin împotriva practicanţilor Falun Gong în China. Pe lîngă acuzaţiile şocante legate de recoltarea pe viu de organe de la practicanţii Falun Gong, rapoartele de investigaţie ale Human Rights Law Foundation (HRLF) şi ale Organizaţiei Mondiale pentru Investigarea Persecuţiei Falun Gong (WOIPFG) au descoperit că tratamentele inumane şi crude aplicate practicanţilor încă au loc la scară mare în închisorile, lagărele de muncă şi alte centre de detenţie din China. Îngrijorată de crimele comise împotriva umanităţii de către PCC, Coaliţia pentru Investigarea Persecuţiei Falun Gong (CIPFG), formată din peste 400 de personalităţi incluzînd parlamentari, politicieni, avocaţi, doctori, jurnalişti şi celebrităţi, a lansat campania mondială “Milioane de Semnături”, în ianuarie 2008, în Hong Kong. Voluntari şi practicanţi Falun Gong din întreaga lume au strîns semnături de la oameni de diferite naţionalităţi, rase şi din diferite straturi sociale. Aceste acţiuni simple de semnare a petiţiilor şi transmiterea unui mesaj clar de susţinere a Falun Gong, pot fi privite drept cel mai extins efort civil în istoria recentă de respingere a acţiunilor criminale ale PCC. Prin semnarea petiţiei, petiţionarii au solicitat guvernului lor naţional, parlamentului, Comitetului Olimpic şi organizaţiilor pentru drepturile omului din ţările respective să ceară regimului comunist chinez să oprească persecuţia împotriva Falun Gong înainte de Jocurile Olimpice din Beijing din 2008, într-o manieră raţională, paşnică şi democratică.

Ieri, în discursul preşedintelui Bush susţinut înaintea deplasării sale la Beijing în vederea deschiderii Jocurilor Olimpice, acesta a cerut Chinei respectarea drepturilor omului, însă răspunsul acestui stat nu a întîrziat să arate că nu sînt permise ingerinţe în problemele interne ale sale. Bush şi-a temperat discursul, afirmînd că “orice schimbare în China trebuie să vină din proprie iniţiativă şi în acord cu propria istorie şi tradiţie”.