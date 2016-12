Cine și cum poate să-și izoleze blocul în Cernavodă?

22:48:24 / 15 Septembrie 2015

izolare

Am stat si am urmarit ce se anvelopeaza in cernavoda si sincer va spun ca se tine cont de foarte multe in principal se vor anvelopa blocurile care gazduiesc angajati ai primariei sau rude ale acestora sunt un simplu cetatean al orasului cernavoda spre ghinionul meu locuiesc intr-un bloc fara acest tip de locatari asa ca pana se vor mobiliza sa se incepa lucrarile si mine la bloc cred ca imi voi anvelopa singur apartamentul "cred ca de vre-o doua ori" intr-un cuvant tin sa va spun ca blocul meu va fi anvelopat la sf. asteapta atata timp cat se practica nepotismele in primaria orasuluil. Tin sa multumesc celor din familia ziarului Telegraf ca totusi au pus o stire de interes cel putin pt orasul cernavoda