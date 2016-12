Cinema City, ambasadorul excelenţei în cinematografie! A doua sală 4DX din România, la Constanţa

“Am fost la film” devine, începând de mâine, o expresie cu un conţinut surprinzător şi cât se poate de dinamic. “Am fost la film” poate însemna de acum înainte şi “am fost acolo”, în mijlocul acţiunii, cu vânt, ploaie (exagerăm puţin), miros şi lumină (dacă e cazul) şi mişcare cât se poate de detaliată. Aşadar, pentru constănţeni şi nu numai, de vineri începe, la Cinema City din City Park Mall, a doua locaţie deschisă la Constanţa, experienţa spectaculoasă a cinematografului 4DX!

Noul spaţiu al Cinema City (primul a fost deschis în Constanţa la Maritimo Shopping Center), din City Park Mall cuprinde şi prima sală 4DX din Constanţa, a doua din România, după Bucureşti. Şi, pentru că investiţia de la Maritimo a fost şi este un real succes, Cinema City s-a simţit suficient de confortabil din punct de vedere financiar pentru a deschide o a doua locaţie la Constanţa, a declarat, la conferinta de presă care a precedat inaugurarea noului spaţiu, Moshe Greidinger, CEO al Cinema City. Investiţia s-a ridicat la 6-7 milioane de euro, a mai specificat CEO-ul, care a detaliat alte cifre ale investiţiei: 10 săli, 7 cu tehnologia 3D, una cu 4DX, însumând aproximativ 1.700 de locuri.

CE ÎNSEAMNĂ 4DX ŞI DE CE ESTE ULTIMA EXPERIENŢĂ ÎN MATERIE? Simplu: mergi la film, te aşezi pe scaun foarte confortabil şi participi efectiv la acţiunea filmului, datorită mişcării scaunului, care este coordonată cu dinamica scenelor din film, fie că vorbim de urmăriri cu maşini, avioane sau motociclete, împuşcături, căderi de la înălţime, cutremure, dinozauri care aleargă sau îşi consumă cina etc. Practic, orice film poate beneficia de tehnologia 4DX, ducând cinematografia la alt nivel, acela al experienţei senzoriale concrete. Dacă până acum, la un film 3D vă speriaţi când valul venea spre sală, imaginaţi-vă ce înseamnă un scaun care se mişcă în dinamica scenei şi un nor de apă pulverizată în aer, atunci când sunteţi concentraţi. Vă spunem noi: experienţa cinematografică perfectă!

Mai mult, pentru cunoscători şi nu numai, Cinema City anunţă pentru acest an, premiere spectaculoase ce vor beneficia de această tehnologie: ultimul Bond în 2D, „Specter” (6.11.2015), ultima parte a „Hunger Games” - „Mockingjay” (2D, 20.11.2015), şi... cel mai aşteptat eveniment cinematografic al anului, „Star Wars” - „The Force Awakens” (3D, 18.12.2015).

Prețurile biletelor pentru filmele 2D proiectate în sala 4DX sunt de 29 de lei, de luni până joi, înainte de ora 17.00, și 31 de lei după această oră. De vineri până duminică, înainte de ora 17.00, prețul este de 30,5 lei, iar după această oră este de 32,5 lei. Prețurile biletelor pentru filmele 3D proiectate în sala 4DX sunt de 31 de lei, de luni până joi, înainte de ora 17.00, și 33 de lei după această oră. De vineri până duminică, înainte de ora 17.00, prețul este de 35 de lei, iar după această oră prețul este 37 de lei. Aceste prețuri nu includ costul ochelarilor 3D, pe care spectatorii îi pot păstra și refolosi şi pentru care preţul este de 3 lei.

Cinema City este cel mai mare operator de cinematografe din România și face parte din Cineworld Group, al doilea mare lanț de cinematografe din Europa. Compania are multiplexuri în 13 orașe din țară: București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Cluj, Constanța, Iași, Ploiești, Pitești, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Timișoara. În total, Cinema City operează 19 multiplexuri, cu 178 de săli și 34.136 de locuri.

La nivel global, există peste 150 de săli cu cinematografe 4DX în 30 de ţări. Majoritatea filmelor sunt produse la Hollywood (170 de pelicule), dar şi în Coreea de Sud (50 de pelicule). Sălile trebuie să fie special concepute şi echipate cu tehnologie 4DX. Această nouă experienţă a fost disponibilă pentru public în 2009, odată cu lansarea filmului "Călatorie spre centrul pământului/ Center of the Earth in Seoul", în Coreea de Sud. Tehnologia 4DX este deţinută şi dezvoltată de o companie din Coreea de Sud, CJ 4DPLEX, parte a CJ Group.