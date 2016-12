Confesiunile lui Charlie Sheen

Se poate spune despre Charlie Sheen că are un mare defect: obişnuieşte să mintă, fapt pe care şi el îl admite. De multe ori a minţit pentru a nu se prezenta în emisiuni sau evenimente, adesea repetând chiar minciunile. Invitat la „The Tonight Show“, găzduită de Jay Leno, cel care peste numai câteva zile va renunţa la emisiune, după 22 de ani, Charlie Sheen, care de această dată a reuşit să ajungă, a recunoscut că nu s-a dat în lături de la nimic pentru a scăpa de îndatoriri. A înscenat chiar un accident de maşină, trimiţând fotografia în studio şi motivând că nu are cum să ajungă, fapt recunoscut în recenta emisiune. În vârstă de 48 de ani, Sheen a spus „pas“ multor invitaţii pe platoul emisiunii, folosind de mai multe ori şi scuza cu dentistul. Numai că de foarte multe ori, după cum a remarcat Jay Leno, a motivat că-şi scoate măseaua de minte. ”Întotdeauna am avut probleme cu măselele de minte”, a explicat, amuzat, Sheen. Când Jay Leno, în vârstă de 63 de ani, i-a spus că din scuzele folosite reiese că şi-a scos cel puţin patru măsele de minte, actorul a replicat că are... 16 măsele de minte!

La finele ultimei emisiuni prezentate de Leno avându-l ca invitat pe Charlie Sheen, moderatorul a recunocut că actorul din ”Anger Management” este una dintre prezenţele sale preferate în studio, însă că tot acesta este şi cel care a anulat, în ultimul moment, de cele mai multe ori venirea în platou.