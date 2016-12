Constanța, campioană națională la tenis de masă masculin

Constanța domină cu autoritate tenisul de masă românesc, cucerind în acest sezon ambele titluri naționale pe echipe, atât la feminin, cât și la masculin. După ce, săptămâna trecută, fetele de la CS Farul Constanța au devenit campioane naționale, CS Top Spin 08 Constanța a reușit aceeași performanță. Echipa formată din Andrei Filimon, Cristi Pletea și Rareș Sipoș a disputat, ieri, returul finalei din Superliga Națională masculină pe echipe, în fieful celor de la CS Pristavu Câmpulung. Constănțenii au cedat cu 2-5, dar au câștigat trofeul pentru a patra oară consecutiv, grație succesului clar obținut în tur, la Constanța, scor 5-1. Cele două puncte decisive au fost aduse de Pletea și Filimon. „Am condus cu 2-1 și, din acel moment, scorul nu a mai contat pentru că eram deja campioni. Eu nu am mai jucat pe final, pentru că simțeam dureri la un picior, iar băieții s-au relaxat un pic. Este singura înfrângere din acest sezon, celelalte jocuri fiind câștigate clar”, a spus Andrei Filimon. Performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât Pletea și Sipoș sunt cadeți și se află la primul titlu național la nivel de seniori. „La început, nici ei nu au crezut că avem șanse, dar pe parcurs am căpătat încredere și curaj. Să vedem însă dacă vom putea să-i păstrăm și în sezonul următor la Constanța, pentru că actualul club nu poate primi finanțare din partea Consiliului Județean Constanța. De altfel, toată activitatea din acest an a fost asigurată cu banii mei personali, pe care nu mai am cum să-i recuperez. Singura soluție ar fi înființarea unui alt club, dar acest lucru ar însemna să evoluăm în liga secundă”, a explicat Andrei Filimon.

Ieri, Consiliul Director al Federației Române de tenis de masă ar fi trebuit să analizeze constestația depusă de CS Dumbrăvița în privința dreptului de joc al Elizei Samara, care a evoluat pentru CS Farul în turul finalei Superligii Naționale feminine pe echipe. Oficialii federației au decis să amâne cazul, așteptând un verdict din partea Comisiei de Apel, care se va întruni, cel mai probabil, săptămâna viitoare.