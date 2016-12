Corina Chiriac a fost bulimică

Cântăreaţă de mare succes şi una dintre cele mai iubite voci atât înainte de ’89, cât şi după Revoluţie, Corina Chiriac s-a confesat, recent, cu privire la viaţa sa personală. Artista a recunoscut că, într-o etapă dificilă a existenţei sale, a trecut printr-o depresie din cauza căreia s-a îngrăşat extrem de mult. Depresia i-a cauzat cântăreţei bulimie, senzaţia de foame exagerată având drept consecinţe creşterea greutăţii corporale cu nu mai puţin de 35 de kilograme.

„Am trecut printr-o depresie puternică şi am făcut o formă de bulimie. Eu, la depresii, mănânc. Nu plâng, nu ţip, nu fac nimic. Mănânc“, a declarat Corina Chiriac.

Îndrăgita interpretă a reuşit, totuşi, să treacă de această perioadă dificilă şi să depăşească atât depresia, cât şi problemele de greutate. Corina Chiriac a mărturisit că a luat măsuri, cerând sfaturile unei nutriţioniste şi făcând o serie de analize. „Am slăbit cu gimnastică, mers pe jos şi regim. În câţiva ani m-am îngrăşat şi în doi ani am dat jos kilogramele în plus. Mă simţeam foarte rău, mă dureau picioarele, îmi era foarte greu. Cât am ţinut regim, mâncam proteine cu salată, brânză de vaci, apă, iar după câteva luni, fructe lemnoase: mere, pere, căpşuni, ananas“, a mai spus artista. Aceasta reuşeşte să se menţine la o greutate optimă şi în prezent, având grijă, însă, să nu mai facă excese culinare.