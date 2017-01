Cristi Puiu, la Festivalul de Film de la Ierusalim

Regizorul Cristi Puiu va participa cu „Sieranevada” la Festivalul Internaţional de Film de la Ierusalim, care se va desfăşura în perioada 7-17 iulie. Prezența lungmetrajului românesc în competiția internațională a festivalului este sprijinită de Institutul Cultural Român de la Tel Aviv.

Filmul, cu subtitrare în engleză și ebraică, va fi proiectat la Cinemateca din Ierusalim pe 8, 13 și 15 iulie.

Printre invitaţii de onoare ai festivalului, de-a lungul anilor, s-au numărat cineaști precum: Warren Beaty, Marcello Mastroiani, Robert de Niro, Roberto Benigni, Jane Fonda, Michael Haneke, Claude Lelouch, Lucian Pintilie și Roman Polanski.

„Festivalul Internaţional de Film de la Ierusalim aniversează anul acesta 32 de ani, prima ediţie având loc pe 17 mai 1984, tot la Cinemateca din Ierusalim. În cele 10 zile de festival sunt proiectate în medie 150 - 200 de filme, în cadrul secţiunilor: Panorama (producţii internaţionale), Documentary Films, The Jewish Experience (filme care abordează subiecte precum identitatea evreiască sau istoria evreilor), Spirit of Freedom (filme despre liberate şi drepturile omului), Television Dramas, New Directors şi Israeli Film (premiere ale producţiilor israeliene)”, au precizat reprezentanții ICR.

