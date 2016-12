Criză în ofensiva tricolorilor

Naționala României a înregistrat al treilea egal consecutiv fără gol marcat în Grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2016, remizând luni seară, pe „Arena Națională” din București, scor 0-0, cu reprezentativa Greciei, și are nevoie de patru puncte în meciurile rămase din această campanie, cu Finlanda, la București, și cu Insulele Feroe, în deplasare, pentru a-și asigura prezența la turneul final din Franța. Cele mai mari ocazii au fost irosite de golgheterul Ligii 1, Budescu, însă echipa lui Anghel Iordănescu i-a dezamăgit din nou pe suporteri prin jocul ofensiv foarte slab. „Suntem dezamăgiţi prin prisma rezultatului, dar nu şi prin prisma jocului. Nu am jucat rău, dar avem nevoie de goluri. Nu ştiu dacă e vorba de ghinion, trebuie pur şi simplu să fim eficienţi. Situaţia în grupă este destul de complicată la momentul acesta. Suntem obligaţi să câştigăm cu Finlanda, acesta devine cel mai important meci al anului pentru noi”, a spus căpitanul Răzvan Raț. „Am făcut trei remize în ultimele trei meciuri şi cred că ne lipseşte şi un pic de noroc, pentru că ocazii au fost. Mai avem şanse la primul loc în grupă, pentru că suntem la distanţă de doar un punct”, a adăugat atacantul Constantin Budescu. „Eu zic că este pozitiv că nu am luat gol şi negativ că nu am reuşit să marcăm. Sunt optimist, sunt încrezător, mai sunt şase puncte în joc şi nu am de ce să intru în panică. Probabil că ar fi trebuit să câştigăm în această seară, pentru a rezolva situaţia calificării”, a completat selecționerul Anghel Iordănescu.

Au evoluat pentru România: Tătăruşanu - Papp, Chiricheş, Grigore, Raţ - Pintilii, Hoban (80 Fl. Andone) - Torje, Budescu (64 Sânmărtean), Maxim (64 Ad. Popa) – Keşeru.

Clasament: 1. Irlanda de Nord 17p (golaveraj: 12-7), 2. ROMÂNIA 16p (7-1), 3. Ungaria 13p (6-4), 4. Finlanda 10p (7-8), 5. Insulele Feroe 6p (5-12), 6. Grecia 3p (2-8).