Cum își pun părinții în pericol propriii copii?

Mulți dintre părinți, în mod conștient sau inconștient, își pun în pericol propriii copii, refuzând să-i imunizeze împotriva unor boli. Grav este că numărul copiilor incomplet vaccinați până la vârsta de un an și jumătate a crescut cu 15% în 2014, iar acoperirea vaccinală la nivel național a scăzut sub 86%, față de ținta asumată de 95%, potrivit unei analize a Institutului de Politici Publice. Vaccinarea a scăzut constant la toate vaccinurile din Programul Naţional de Imunizare, în 2014, cu excepţia celui făcut în maternitate, arată cercetarea. Raportat la numărul de născuţi vii, valorile acoperirii vaccinale sunt sub 86% pentru toate antigenele vaccinale şi în scădere cu până la 3,3% faţă de anul anterior. Procentul copiilor depistați ca incomplet vaccinaţi la vârsta de 18 luni a crescut cu 15 puncte faţă de anul precedent. Printre principalele motive ale nevaccinării corespunzătoare vârstei se numără: neprezentarea la medic, refuzul părinţilor, născut în străinătate, omisiune, contraindicaţie medicală, lipsă vaccin. Principala cauză este neprezentarea - 28% dintre părinţii nu şi-au dus copiii la vaccinare -, iar 14,3% dintre ei au refuzat să-şi vaccineze copilul. Numărul românilor care refuză să-şi vaccineze copilul este în creştere faţă de 2013, creştere mai pronunţată la oraş: plus 3,2% în 2014 faţă de 2013. Lipsa vaccinurilor este o altă cauză pentru scăderea procentelor privind acoperirea vaccinală. Astfel, aproximativ 8% dintre copii au ratat vaccinarea din cauza faptului că vaccinul lipsea.