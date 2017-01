Cum ocupă bolovanii parcarea pentru persoane cu handicap

07:44:29 / 04 Octombrie 2016

locuri parcare

In principiu sunt de acord cu nr. 4 si CTEAN , eu ma refeream la cei cu handicap fizic ,stati cateva zeci de minute in parcarea de la Lidl Tomis 3 ,la ore de varf,si nu cred ca o sa vedeti persoane handicapate cu autoturisme. Eu ,personal ,de mai multe ori ,am dat o tura prin parcare si am fost nevoit sa plec, neavand unde sa parchez, in timp ce locurile de parcare rezervate erau neocupate. In ceeace priveste semnele distinctive,eu nu le-am prea vazut si cred ca nici Dvs.,gresesc ???.Oricum ,eu personal respect cu strictete orice semne distinctive . .