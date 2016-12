Cum s-a rezolvat problema parcării Spitalului Județean Constanța

Deși reprezentanții sindicatului „Sanitas”, filiala Constanța, anunțau public, pe 29 martie, pe pagina de socializare Facebook a filialei, că au rezolvat problema accesului în parcarea Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța în urma demersurilor făcute după ce mai mulți angajați s-au plâns că trebuie să plătească locul de parcare, conducerea SCJU vine cu unele precizări. Ce s-a întâmplat de fapt? „În urma unor discuții cu primarul interimar Decebal Făgădău, am convenit ca terasa parcării verde (supraetajată) din fața Ambulatoriului de Specialitate nr. 1 (fosta policlinică) al SCJU, care este a Primăriei, să fie dată salariaților spitalului. Am încheiat un protocol în acest sens”, a declarat managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă. Unitatea sanitară are datoria să instaleze o barieră acolo, pentru a se face accesul numai pentru salariații spitalului. ”Accesul se va face cu cardul cu care se intră și în spital”, explică managerul.

PARCAREA DIN FAȚA SPITALULUI În ceea ce privește parcarea din fața spitalului, toți medicii de gardă vor avea locul asigurat, în sensul că, în ziua în care sunt de gardă, cardul lor (cu care se face accesul în spital) va fi activat pentru a avea loc în parcare. ”Deci nu vor avea 365 de zile locul asigurat. Asistentele-șefe și cele din blocurile operatorii și de naștere au, de asemenea, loc asigurat în parcare; mai rămân 80 de locuri, care vor fi ocupate pe principiul „primul venit primul servit“, deopotrivă pentru salariați și pentru vizitatori”, a adăugat managerul. Dr. Căpățînă a anunțat că începând de vineri, 1 aprilie, salariații au acces în parcare. ”Trebuie să calibrăm un pic sistemul și să vedem cum funcționează, după care vom da drumul și la intrarea pentru vizitatori”, a explicat managerul. La intrarea în parcare va fi și un dispozitiv electronic care indică numărul locurilor disponibile. ”Sper ca în două săptămâni să dăm drumul și pentru vizitatori. Suntem un pic legați și de partea cu studenții, pentru că ei vor intra în cu totul altă parte, vor fi circuite separate, cu garderobă care va fi, de asemenea, separată”, spune dr. Căpățînă. Menționăm că medicii vor avea timp limitat în parcare, mai exact 12 ore, pentru a evita ca riveranii să vină să își lase noaptea mașinile în parcare. ”Avem exercițiul ăsta și știm. Medicii de gardă au loc garantat în parcare 32 de ore, cât durează garda”, completează managerul SCJU.