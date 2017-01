Cum vor fi colorate vapoarele Constanței

11:29:17 / 08 Mai 2016

cocalarisme

A avea niste nave de lupta si a le picta in culori pastelate, mi se pare ridicol. E ca si cum ai vopsi un Bugatti Veyron in roz, cu cristale Swarovski. Pe langa proasta inspiratie mai si costa bani de la bugetul local. Turistii erau uimiti de aceste nave, si de ceea ce se afla sub linia apei. Multi dintre ei nu au vazut niciodata asa ceva, si acum noi le aratam niste sorcove stilizate. Felicitari!