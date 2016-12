Dar din dar se face Raiul

Crăciunul este sărbătoarea care ar trebui să aducă familia laolaltă, lângă bradul împodobit, cu bucate tradiţionale, colinde şi daruri pentru cei dragi. Din păcate, pentru copiii care nu au parte de căldura unui cămin, Sărbătorile de Iarnă se pot transforma într-un moment trist. Ei trăiesc departe de familie, în centre de plasament. Este și cazul Iordanei, o tânără de 17 ani care locuiește la Centrul de plasament ”Ovidiu” din Constanța. Cea mai arzătoare dorință a sa este să aibă o familie, însă este conștientă că, la 17 ani, șansele de a mai fi adoptată sunt infime. Cu toate acestea, fata este fericită că, în urmă cu două săptămâni, și-a cunoscut unul din cei șapte frați pe care îi are.

”S-A ÎNTÂMPLAT O MINUNE!” ”Chiar de ziua mea, la 9 decembrie, s-a întâmplat o minune. Mi-am cunoscut fratele cel mai în vârstă, care are 21 de ani. Am aflat, de pe Facebook, că locuiește chiar în comuna Mihail Kogălniceanu. În curând îmi voi cunoaște și mama naturală, dar și pe ceilalți frați care locuiesc cu ea”, a povestit Iordana. La fel ca și ea, și alți copii abandonați din Centrul de plasament ”Ovidiu” au scris fiecare scrisori Moşului, iar acesta şi-a trimis ajutoarele încărcate cu daruri. Ieri, în duminica dinaintea Nașterii Domnului, mai mulți credincioși au reușit să le aducă zâmbete și alinare și le-au împărțit cadouri la Biserica ”Sf. Mina” din Constanța, din parcul Tăbăcărie. Copiii au primit dulciuri, jucării, dar și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Însă, înainte de a primi darurile, biserica a răsunat de zecile de glasuri tinere ale orfanilor, care au vestit Nașterea lui Iisus Hristos. ”În perioada aceasta frumoasă, în care se împart daruri și se cântă colinde, bucuria nu poate fi deplină dacă stăm fiecare acasă și suntem mulțumiți cu ce am agonisit. Dacă noi avem un Crăciun îndestulat, trebuie să oferim și celor care nu au și să ne bucurăm împreună cu ceilalți. Să nu uităm că trebuie să iubim toți copiii, pentru că nu doar cei pe care îi avem acasă sunt copiii noștri”, a declarat părintele-paroh al Bisericii ”Sf. Mina”, Claudiu Banu. Moșul va poposi la această biserică și în prima zi de Crăciun, la 25 decembrie, când le va împărți daruri copiilor infectați HIV.

ȘI ALȚII VOR PRIMI DARURI Tot în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, și alte biserici din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului aduc fericire în sufletele celor nevoiaşi. Reprezentanții Bisericii „Buna Vestire” din Constanţa (cartier Coiciu, str. Dionisie cel Mic nr. 50 A) au pregătit 50 de cadouri copiilor de la Centrul „Fair Play” şi celor proveniţi din familii defavorizate. Darurile vor fi împărţite astăzi, începând cu ora 11.00, de către Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care îi va şi binecuvânta. Totodată, mâine, de la ora 10.30, cele 30 de persoane cu dizabilităţi membre ale Asociaţiei „Carmen Sylva” (str. Mircea cel Bătrân nr. 20 A) vor primi pachete cu toate alimentele necesare pentru masa festivă de Crăciun. La eveniment va participa şi ierarhul Tomisului. Tot mâine, la Medgidia, corul mixt „Buna Vestire” al protoieriei Medgidia va colinda 30 de familii asistate social şi le va împărţi cadouri, constând în dulciuri şi articole de îmbrăcăminte. Miercuri, 24 decembrie, la 10.00, reprezentanţii parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Medgidia (str. Republicii nr. 95 A, zona Spital) vor aduce un zâmbet pe chipul a 25 de copii. La ora 17.00, la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanţa (zona Inel II, str. Ion Neculce nr. 2 A) va veni Moş Crăciun şi pentru copiii din această parohie. În ziua de Crăciun, după Sfânta Liturghie, 40 de copii săraci din satul Mioriţa (com. Ciobanu, jud. Constanţa) vor primi jucării şi dulciuri.