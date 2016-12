David Beckham, cel mai bun tată-vedetă din Marea Britanie

Fostul fotbalist englez David Beckham a fost desemnat cel mai bun tată-vedetă din Marea Britanie, în urma unui sondaj realizat de muzeul londonez Ripley's Believe It or Not. David Beckham este căsătorit cu Victoria Beckham, fostă cântăreaţă în grupul Spice Girls, devenită ulterior designer de modă. Cei doi au împreună trei fii şi o fiică. Pe locul al doilea s-a clasat rockerul Ozzy Osbourne, iar poziţia a treia a revenit prezentatorului de televiziune Jonathan Ross. Topul 5 este completat de mogulul din industria muzicală şi de televiziune Simon Cowell, clasat pe locul al patrulea, şi de cântăreţul Peter Andre, aflat pe poziţia a cincea.

În versiunea feminină a aceluiaşi sondaj, prezentatoarea de televiziune Holly Willoughby a fost desemnată cea mai bună mamă-vedetă din Marea Britanie, iar Sharon Osbourne a egalat performanţa soţului ei, rockerul Ozzy Osbourne, şi a ocupat locul al doilea. Podiumul a fost completat de actriţa Nicole Kidman. Pe următoarele două poziţii s-au clasat Madonna şi Victoria Beckham.