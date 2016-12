David Beckham, naşul de botez al bebeluşului actriţei Liv Tyler

Fostul fotbalist englez David Beckham va fi naşul de botez al bebeluşului actriţei americane Liv Tyler, informează presa internaţională, citată de contactmusic.com. Liv Tyler a născut un băieţel, Sailor, în luna februarie. Bebeluşul este primul copil al actriţei americane cu noul ei logodnic, Dave Gardner, care este agentul sportiv al fotbalistul David Beckham. "Becks şi Dave sunt prieteni buni de foarte mulţi ani. Vorbesc tot timpul la telefon, iar familiile lor sunt foarte apropiate. Fiecare dintre ei a fost cavaler de onoare la nunta celuilalt şi participă adeseori împreună la diverse evenimente. Dave ştie că Becks va avea o influenţă pozitivă asupra copiilor lui. A fost alegerea perfectă", a dezvăluit o sursă pentru tabloidul britanic The Sun. Liv Tyler, în vârstă de 37 de ani, şi Dave Gardner au o relaţie care a început anul trecut. Liv Tyler a mai fost căsătorită cu rockerul Royston Langdon între 2003 şi 2009, cu care are un fiu, Milo, în vârstă de zece ani. Dave Gardner mai are, de asemenea, un fiu, Gray, în vârstă de şapte ani, din căsnicia cu actriţa britanică Davinia Taylor. Liv Tyler este fiica solistului formaţiei Aerosmith, Steven Tyler, şi a fostului model Bebe Buell. Ea a debutat în industria de divertisment în 1991, printr-un contract cu firma Polaroid, iar primul său rol a fost în 1994, în filmul "Dincolo de tăcere/ Silent Fall". Rolul care i-a adus celebritatea este cel al prinţesei elfilor Arwen din trilogia "Stăpânul inelelor". Liv Tyler joacă şi în serialul "Cei rămaşi/ The Leftovers", alături de Justin Theroux, care este difuzat de televiziunea HBO. David Beckham este căsătorit cu Victoria Beckham, fostă cântăreaţă în grupul Spice Girls, devenită ulterior designer de modă. Cei doi au împreună patru copii - trei fii şi o fiică.