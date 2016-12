De ce vom plăti mai mult pentru traduceri?

09:14:09 / 02 Februarie 2015

APIT = Asociatia Profesionala a Interpretilor si Traducatorilor

Tovarase Jurj, cred ca sunteti in ceata. O sa incerc sa va luminez. Toti membrii APIT sunt traducatori. Domnul Pancescu NU face parte din APIT, Eu, personal, DA, lucrez de acasa. M-am nascut in Craiova, dar locuiesc in Constanta si da, am birou de traduceri in Craiova de ani buni, iar in Constanta de cateva luni. Care este problema? In conditiile in care in 10 ani de activitate nu am fost solicitata nici macar o singura data de un notar (nu suntem toti asa norocosi ca dvs., sa avem tablou cu datele de contact prin notariate) sau de o institutie de stat, mi e pare normal sa traiesc si eu din ceva, nu? Aici nu este vorba despre SRL-uri. Sau cel putin nu asta este problema noastra, pentru care am iesit in strada. Nici macar membrii dvs. UNTAR nu sunt de acord cu proiectul de lege.