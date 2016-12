Diana-Elissa are nevoie de noi toți: la 7 luni este dezvoltată ca la 3 luni!

O fetiță de nici 7 luni, Diana-Elissa, are nevoie de noi toți. Familia susține, în povestea postată pe internet, care poate fi văzută în întregime accesând link-ul http://lumeadianeiesteroz.blogspot.ro/2016/04/povestea-mea.html?spref=fb, că problema copilei ar fi pornit de la un vaccin (Hexacima). Mai exact, fetița a început să aibă crize epileptice. În ziua în care a făcut vaccinul, potrivit familiei, a suferit nu mai puțin de 5 crize. Coincidență sau nu? Nimeni nu știe. Familia s-a panicat, așa că a mers cu copilul la Spitalul „Al. Obregia“, secția de neurologie pediatrică, din Capitală. Fetița a fost supusă mai multor investigații (EEG - electroencefalogramă și RMN). Rezultatul analizelor a ajutat la stabilirea diagnosticului: „epilepsie focală, cu cauze, probabil, structurale“. ”Pe emisfera stângă apare o cicatrice, în termeni medicali”, explică familia, în postarea publică. Din păcate, în timp, crizele epileptice s-au intensificat ca durată, dar erau și foarte agresive, durerea și suferința fiind cu atât mai mari atât pentru copil, cât și pentru cei din jur. Ce a urmat? Alte controale medicale, alte investigații, implicit și multe cheltuieli. ”Următorul diagnostic: sindromul West”, spune familia. Tratamentul pentru acest sindrom, din păcate, nu se găsește în țara noastră. Diana, deși va împlini 7 luni, este dezvoltată ca un bebeluș de 3 luni. Este dusă la un centru de kinetoterapie de două ori pe săptămână, unde timp de 30 de minute este supusă unor exerciții speciale pentru recuperare. Ea nu a scăpat însă de crize, este adevărat că sunt mai ușoare, dar nu au dispărut. Urmează alte investigații, iar de data aceasta, trebuie să facă un RMN 3Tesla, care costă 1.600 lei, scrie familia. Din păcate, resursele financiare ale părinților și bunicilor se duc repede. Familia locuiește în chirie, iar cheltuielile sunt mari: întreținere, lumină, butelie, medicamente, controale, scutece, mâncare etc. Părinții ar merge cu fetița în străinătate, dar nu au bani pentru așa ceva. Își doresc din tot sufletul să își vadă fetița bine, să fie ca toți ceilalți copii, să crească și să le spună cât mai repede: mami și tati! Vor lupta până la capăt pentru ca Diana-Elissa să se facă bine. Cine are posibilitatea să ajute familia care trece prin momente grele poate face donații în contul: RO96RZBR0000060013485351 (Raiffeisen bank), Hornea Claudia.