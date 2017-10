Directorul general al Autorității Feroviare Române a demisionat

Directorul general al Autorității Feroviare Române (AFER), Victor Badea, și-a dat demisia, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, surse din domeniu. "Directorul general al AFER a demisionat. Demisia va intra în vigoare de luni", au spus sursele. Autoritatea se confruntă de ceva timp cu un scandal declanșat de o decizie de tăiere a salariilor cu până la 40%, luată de conducerea instituției, în urma unui control efectuat de Curtea de Conturi. În acest context, peste 150 de angajați ai Autorității Feroviare Române, membri ai Sindicatului Feroviar AFER, au protestat luni, 2 octombrie, în fața Ministerului Transporturilor, nemulțumiți de condițiile de salarizare. "Nu se poate continua cu asemenea salarii și o asemenea bătaie de joc. S-au redus salariile. După 40 de ani de muncă, salariații AFER au ajuns să primească 1.100 de lei, salariu net, motiv pentru care consider că siguranța feroviară va fi afectată prin încetarea activității Autorității Feroviare", a declarat, pentru AGERPRES, Alexa Ioneta, președintele Sindicatului Feroviar AFER.

Aceasta a afirmat că scăderile salariale au avut loc ca urmare a emiterii a cinci decizii de către noul director general al autorității. "De luni de zile, de când avem un nou director general, angajații AFER lucrează într-un stres general, datorită faptului că acesta a emis cinci decizii, care mai de care mai controversate, prin care dorea — și în final a și reușit — să ne scadă salariile. Ultima decizie care a fost întocmită pe 6 septembrie este o decizie unilaterală, colectivă și generală. Pe lângă acest fapt, prin această decizie ne-au redus salariile retroactiv, adică începând cu luna august. Considerăm corect, conform Legii 5, respectiv Codul Muncii, să ni se fi întocmit acte adiționale la contractele individuale de muncă, nu să ni se ia o cotă din salarii, fără accept. În același timp, o considerăm o măsură ilegală", a spus Ioneta. Potrivit acesteia, salariile angajaților din AFER au scăzut, începând cu data de 6 septembrie, cu până la 40%, aceștia pierzând sume cuprinse între 250 de lei și 2.000 de lei.

''Situația ingrată în care a ajuns AFER-ul, instituție publică finanțată integral din venituri proprii, constituie efectul unei probleme pe termen lung, de cadru legislativ și de interferență a unor diverse interese. La momentul apariției Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice salariații instituției aveau un contract colectiv de muncă în vigoare, drept pentru care au fost menținute în plată salariile stabilite. Începând cu anul 2012, la încetarea contractului colectiv de muncă au fost menținute salariile în plată conform completărilor și modificărilor Legii nr. 284/2010 care prevedeau 'menținerea în plată' a salariilor. Menționăm faptul că în AFER nu au mai avut loc majorări salariale din anul 2008. De aici au apărut problemele AFER, care, în urma controalelor Curții de Conturi, a fost atrasă în procese care sunt și în prezent pe rol", a explicat, pe 12 septembrie, președintele Sindicatului Feroviar AFER.

Potrivit sursei citate, de la apariția acestor probleme, nu au fost diminuate salariile angajaților AFER, până la data de 6 septembrie anul curent, moment în care conducerea instituției a hotărât și a dispus diminuarea salariilor în cuantumuri diferențiate pe funcții de până la 40%, în lipsa unei hotărâri definitive și irevocabile a unei instanțe, cu privire la procesele aflate pe rol.

La rândul său, șeful AFER a declarat, pe 3 octombrie, pentru AGERPRES, că în urma unui control Curtea de Conturi a constatat menținerea ilegal în plată a salariilor aferente perioadei 2015 — 2016 pentru tot personalul Autorității Feroviare Române (AFER), după modificarea legislației în domeniu, și a calculat un prejudiciu de circa două milioane de euro, fapt pentru care a fost obligat prin dispozițiile executorii ale Curții să intre în legalitate cu salariile.

"Am preluat funcția de director general din aprilie (2017 — n. r.). La două zile după ce am preluat-o, am avut închiderea unui control de la Curtea de Conturi, care a constatat niște lucruri, printre care cele mai importante două aspecte: menținerea în plată ilegală a salariilor în perioada 2015-2016 pentru tot personalul AFER, circa 480 — 500 de persoane. Măsura a fost contestată — era dreptul Autorității să o conteste — în schimb, la sfârșitul lunii august, s-a primit încheierea de la Curtea de Conturi, care a fost foarte fermă, nu a fost de acord cu contestația făcută. Atunci, inevitabil, măsura trebuia pusă în aplicare. După cum știți, toate măsurile Curții de Conturi sunt executorii din momentul în care ți se transmite încheierea Curții de Conturi. Devenind o măsură executorie, a trebuit să intru pe lege", a spus Badea.

Potrivit acestuia, cauzele care au dus la micșorarea, în unele cazuri drastică, a salariilor în AFER a fost schimbarea legislației în domeniu, respectiv apariția Legii 284 a salarizării instituțiilor publice.

"Cu ani în urmă, plecând din anul 2012, AFER a avut un contract colectiv de muncă. A apărut o lege — 284/2010 — Legea salarizării instituțiilor publice, care prevedea că la expirarea contractului colectiv de muncă autoritățile sau instituțiile publice trebuie să intre automat pe lege, având și o anexă 8, care spunea în ce condiții se preiau. Ori, în momentul în care contractul colectiv de muncă a încetat, intratul pe lege nu s-a făcut conform cerințelor legii și s-a încercat păstrarea salariilor avute, ca și un drept câștigat. Legiuitorul spune altfel, ceea ce a dovedit și Curtea de Conturi. Procesul a continuat, 2013-2014, s-au judecat cu Curtea — norocul a fost că a intervenit o amnistie și a șters din datoriile anterioare — numai că în 2015 — 2016 Curtea îmi spune: 'Vei calcula și vei stabili un prejudiciu' — pe care Curtea îl estimează la circa 2 milioane de euro — 'și te vei îndrepta să recuperezi acest prejudiciu adus statului'. Deci, sunt două măsuri într-una singură: odată recuperarea prejudiciului în perioada 2015 — 2016 pentru aceste salarii, cum spune Curtea 'menținute nelegal în plată', iar a doua măsură care mi s-a impus a fost intrarea cu salariile în lege. Asta e ceea ce s-a întâmplat. Era obligația mea vizavi de dispozițiile executorii ale Curții de Conturi să intru în legalitate cu salariile", a explicat șeful AFER.

Cu toate acestea, potrivit unui document primit de AGERPRES, Curtea de Conturi a aprobat amânarea reducerii salariilor și recuperarea prejudiciului până la data de 30 iunie 2018.

"În baza prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, și ale pct. 234-236 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, cu modificările și completările ulterioare, se acordă, la solicitarea conducerii Autorității Feroviare Române — AFER, cu adresa nr. 17243/12.09.2017, înregistrată la Camera de Conturi București sub nr. 2236/Ds.31/2017 din 14.9.2017, prelungirea până la data de 30.06.2018 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor nr. 2 și 3 ('stabilirea salariilor...', 'sporurile și adaosuri la salarii', respectiv 'recuperarea prejudiciilor' — n. r.) dispuse prin Decizia nr. 61 din data de 22.05.2017. În vederea preîntâmpinării prescrierii dreptului la acțiune, vă atenționăm să întreprindeți demersurile necesare care să asigure recuperarea în termenul legal de prescripție extinctivă a prejudiciilor consemnate în actul de control", se spune în Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 61 din 22.05.2017.

Decizia Curții de Conturi este datată 2 octombrie 2017.