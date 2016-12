Economia elenă, subminată de teoriile conspiraţiei?

Guvernul elen susţine că are loc un complot pentru provocarea ieşirilor de capital din Grecia, în timp ce ministrul de Finanţe, Yanis Varoufakis, acuză banca centrală a ţării că alimentează temerile legate de criza lichidităţilor, relatează Bloomberg. Campania are rolul să submineze sistemul financiar şi să întărească poziţia creditorilor, potrivit unui comunicat distribuit pe e-mail reporterilor de un oficial guvernamental. "Aceste tactici favorizează creditorii care vor să şantajeze Guvernul elen. Grecia nu va fi şantajată", afirmă oficialul elen. Comunicatul are rolul să provoace dezbateri, nefiind o declaraţie oficială a Guvernului. După ce reuniunea de joi a membrilor Eurogroup s-a încheiat fără niciun rezultat, Varoufakis a spus că banca centrală a ţării provoacă temeri legate de lichidităţi. Şefii de stat şi de guvern din ţările zonei euro se vor reuni luni, la Bruxelles, pentru un summit pe tema crizei din Grecia, potrivit unor surse europene.