Elena Frîncu a primit “Colanul Olimpic”

Directorul DJST Constanţa, Elena Frîncu, a trăit momente emoţionante ieri, la Bucureşti, unde a primit “Colanul Olimpic”, cea mai înaltă distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), oferit pentru întreaga sa activitate în slujba sportului, cu prilejul unei festivităţi desfăşurate la Casa Olimpică. Fosta vicecampioană mondială de handbal în 1973, care va ieşi la pensie pe 13 martie, a izbucnit în lacrimi când a primit premiul din partea lui Octavian Morariu, preşedintele COSR. Distincţia de argint aurit, executată la Monetăria Statului, este acordată personalităţilor cu merite deosebite în promovarea valorilor olimpice, naţionale şi unor demnitari de marcă din mişcarea olimpică internaţională. Lansat în urmă cu opt ani, “Colanul Olimpic” a fost obţinut de sportivi şi antrenori de excepţie precum Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin, Gabriela Szabo, Elisabeta Lipă, Mariana Bitang, Octavian Bellu şi Ioanda Balaş-Soeter.

„Este o ocazie specială pentru noi cei din COSR, pentru că vrem să o sărbătorim aşa cum trebuie pe Elena Frâncu, directorul DJST Constanţa, care va ieşi la pensie în curând. Este ocazia de a-i mulţumi pentru întreaga ei activitate depusă nu numai în cadrul COSR, unde este membru al Comitetului Executiv de peste 20 de ani, dar şi pentru activitatea ei în slujba sportului românesc”, a declarat Morariu. „Medalia olimpică este ceva ce îmi lipseşte din palmares. Datorez handbalului ceea ce sunt şi, în 1976, la Montreal, un accident m-a ţinut departe de Jocurile Olimpice. Practica şi viaţa mi-au confirmat că sportul promovează atâtea valori, încât, dacă crezi în ele, poţi să spui la final de activitate că ţi-ai făcut datoria. COSR şi olimpismul m-au responsabilizat şi am jurat că, odată cu absolvirea Academiei Olimpice, voi rămâne în slujba COSR şi a sportului. Am făcut şi bune, am făcut şi rele, sportul a fost familia mea şi mă despart cu greu de ea. Voi trece pe cealaltă baricadă, a voluntarului, şi voi sta în continuare la dispoziţia sportivilor şi a comunităţii. Sunt dependentă de Constanţa şi de mare şi ştiu că acest judeţ a avut un rol important în drumurile către Jocurile Olimpice privind pregătirea sportivilor”, a declarat Frâncu.