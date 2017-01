Elev cu sindrom Down, umilit la școală!

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități a depus, marți, plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în cazul unui elev de la o școală gimnazială din Botoșani, care are sindrom Down și care ar fi supus unui tratament umilitor. ”În acest context, CEDCD a formulat plângere împotriva profesoarei/inspector de geografie, a cadrelor didactice coalizate și/sau pasive, precum și a părinților care au înțeles să jignească, umilească, instige și solicite eliminarea lui din școală”, se arată în comunicat. Potrivit documentului, băiatul este elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială nr. 13 ”Ion Creangă” din Botoșani și, potrivit normelor legale în vigoare, are orientare școlară către învățământul de masă. ”Deși copilul a absolvit cu succes învățământul primar, odată înscris în clasa a V-a, viața sa și a părinților a devenit un calvar. Încă din luna septembrie 2015, profesoara de geografie, care deține și calitatea de inspector școlar și mamă a unui elev din aceeași clasă, a început să pună presiune asupra părinților și a copilului pentru ca acesta să fie eliminat din școală sau mutat la o școală specială”, se arată în comunicatul de presă. Sursa citată arată că profesoara de geografie i-ar fi coalizat pe părinții celorlalți elevi împotriva copilului, promovând strângerea de semnături pentru eliminarea lui din școală, ar fi intimidat profesorii pentru a-l lăsa corigent amenințând cu inspecția la anumite materii și a promovat în permanență un discurs instigator la ură față de copil atât în clasă, cât și la ședințe și în public. Mai mult, potrivit comunicatului de presă, profesoara de geografie ar fi amenințat părinții copilului și ar fi avut un comportament ostil și degradant după ce aceștia au depus o sesizare la Inspectoratul Școlar. ”Este profund revoltător faptul că acest tip de atitudine discriminatorie, abuzivă și lipsită de deontologie profesională se manifestă încă în școlile din România. Dincolo de faptul că doamna profesor/inspector instigă la discriminare, hărțuiește și umilește un copil, comportamentul domniei sale intră în spera legii penale, atât din perspectiva instigării la discriminare, cât și a abuzului de funcție”, afirmă Mădălina Turza, președinte CEDCD, citată în comunicat. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Botoșani susține că acuzațiile de discriminare aduse de CEDCD unei profesoare de la Școala gimnazială nr. 13 din Botoșani nu sunt justificate. Inspectorul general al IȘJ Botoșani, Mihaela Huncă, susține că o comisie constituită la nivelul inspectoratului a verificat sesizările făcute de părinții unui copil cu sindrom Down, însă acuzațiile nu s-au confirmat. ”Am constituit o comisie care s-a deplasat în unitatea de învățământ. Această comisie a discutat cu părinții elevilor de clasa a V-a B și profesorii care predau la această clasă. Cadrele didactice care predau și părinții acestor elevi nu au instigat la discriminare și nu au solicitat eliminarea elevului din învățământul de masă. Toți elevii școlii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației. Din cele ce ne-a semnalat comisia care s-a deplasat acolo, aceste plângeri nu sunt justificate”, a afirmat Huncă. Conducerea IȘJ susține, de asemenea, că nu se impune luarea vreunei măsuri față de profesorul Mihaela Filip, care este și inspector școlar de geografie, atâta timp cât faptele nu există.