15:06:26 / 10 Septembrie 2015

Elevii din Constanța vor primi burse

Slava Domnului! In sfrasit si noi, elevii din Constanta, vom avea parte de acest gen de apreciere. Pana acum doar daca aveai domiciliul parintilor in afara orasului Constanta, puteai spera la asa ceva. Elevii cu medii de 8, spre exemplu, primeau 200 lei/luna, dar elevi cu 10 - media generala/an nu primeau decat coronita facuta tot de parinti. In schimb, profesorii solicitau diplomele de la diferitele concursuri si olimpiade pentru a le "trece" in portofoliul elevului, cu toate ca este clar ca NU exista un portofoliu al elevului, decat cel tinut acasa de parinti, ci numai portofoliul profesorului. Dar, hai, treaca de la noi. Dar, sa vedem daca se va pune si in aplicare o asa idee si cine va primi si cine nu, caci, sa nu uita, suntem aici, in Romania.