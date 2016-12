Eminescu şi Ziua Culturii Naţionale, peste hotare

Ziua de naştere a lui Mihai Eminescu, „poetul nepereche” al literaturii române, şi Ziua Culturii Naţionale vor fi celebrate nu doar în ţară, ci şi peste hotare, printr-o serie de evenimente. Recitalurile de muzică şi poezie, lansările de carte, expoziţiile, prelegerile, reprezentaţiile teatrale, proiecţiile de film şi dezbaterile se vor desfăşura sub egida Institutului Cultural Român (ICR).

PARIS Eminescu a fost sărbătorit în avans, pe 12 ianuarie, de ICR din Paris, cu recitalul de poezie „Geniu Pustiu”, susţinut de Ion Caramitru, acompaniat de clarinetistul Aurelian Octav Popa. Recitalul a fost urmat de prelegerea prof. univ. dr. Nicolae Georgescu şi de un moment muzical oferit de violonistul Constantin Bogdănaş şi Kazuko Hiyana, la pian.

CHIŞINĂU Sub oblăduirea ICR „Mihai Eminescu” din Chişinău, acţiunile au început încă de ieri, cu un concert care a avut loc la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchievici“, sub bagheta maestrului Octav Calleya. De asemenea, expoziţia „Mihai Eminescu... şi timpul creşte-n urma mea!“ va putea fi admirată, în perioada 15-23 ianuarie, la Galeria de la Rond. Evenimentul include o depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu din parcul Grădina Publică, urmată de un recital de poezie organizat în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Totodată, ICR „Mihai Eminescu“ de la Chişinău va organiza, în perioada 15 ianuarie - 17 februarie, o serie de expoziţii în mai multe oraşe ale Republicii Moldova, închinate unor nume de referinţă ale culturii române, precum: Sfinţii Martiri Brâncoveni, Dimitrie Cantemir sau Nichita Stănescu.

CAHUL Ziua Culturii Naţionale va marcată şi la Cahul, în perioada 15-17 ianuarie, cu sprijinul ICR Chişinău şi în colaborare cu Consulatul General al României la Cahul, Consiliul Raional Cahul, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu“ şi Liceul „Mihai Eminescu“. Acţiunile constau într-un concurs de poezie adresat elevilor de gimnaziu şi liceu din raionul Cahul, un cenaclu literar găzduit de Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu“ şi un concert de muzică clasică, susţinut de soprana Bianca Ionescu şi pianistul Ştefan Donică la sanatoriul „Nufărul Alb“.

ROMA „Accademia di Romania” din Roma va organiza la sediu, mâine, un eveniment omagial dedicat lui Mihai Eminescu, care va consta într-o prelegere şi o lectură de poezie în limbile română şi italiană.

LISABONA ICR de la Lisabona găzduieşte, în perioada 15 ianuarie - 15 februarie, expoziţia de pictură „Fibras de silencio / Fibre de tăcere“ a pictorului tulcean Laurenţiu Midvichi. În cadrul vernisajului, directorul ICR Lisabona, Daniel Nicolescu, va susţine o scurtă prelegere cu tema „Cultura românească azi“. În perioada 15-22 ianuarie 2014, sub titulatura „15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale“, ICR Lisabona va posta zilnic, pe pagina de Facebook, poezii şi fragmente de proză din literatura română traduse în limba portugheză, documentare despre România şi despre personalităţi româneşti.

MADRID ICR Madrid celebrează Ziua Culturii Naţionale prin lectura dramatizată a basmului eminescian „Făt-Frumos din lacrimă”, tradus în limba spaniolă, în interpretarea actorului Ramiro Melgar. De asemenea, va fi proiectat diafilmul omonim realizat de studiourile Animafilm în anii 1975.

VENEŢIA Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistă de la Veneţia organizează de ziua lui Eminescu o seară de poezie intitulată ,,Evocări eminesciene la Veneţia cu ocazia Zilei Culturii Naţionale“.

LONDRA Şi la Londra, ICR organizează astăzi un moment teatral Eminescu-Creangă susţinut de actorul Constantin Chiriac, urmat de proiecţia filmului „Undeva la Palilula”, de Silviu Purcărete.

PRAGA Astăzi, ICR din Praga va găzdui recitalul susţinut de actorul Emil Boroghină - „La steaua care-a răsărit“. Cu acest prilej va fi deschisă şi o expoziţie tematică de carte.

BERLIN De Ziua Culturii Naţionale, ICR Berlin va găzdui, astăzi, reprezentaţia spectacolului „Marea iubire a lui Sebastian”, cu Rodica Mandache, Marius Manole, Ana-Ioana Macaria şi Istvan Téglas.

BUDAPESTA La ICR Budapesta poate fi vizitată, în perioada 15 ianuarie - 15 aprilie, expoziţia de pictură „Excelsior - pictori contemporani din România“, semnată de artişti precum Paul Gherasim, Horea Paştină, Cristian Paraschiv, Doina Mihăilescu, Gheorghe Ilea, George Mircea, Mihai Sârbulescu şi Bogdan Vlăduţă.

ISTANBUL La Istanbul, ICR „Dimitrie Cantemir“ lansează, astăzi, o hartă interactivă, disponibilă online pe site-ul institutului, care oferă informaţii cu privire la moştenirea culturală şi istorică românească şi obiectivele româneşti din Istanbul. De asemenea, la ICR „Dimitrie Cantemir“ se va deschide, vineri, expoziţia cu peisaje din Istanbul semnată de pictorii moldoveni Mihail Mungiu şi Eudochia Zavtur.

VARŞOVIA ICR Varşovia prezintă astăzi, în colaborare cu Ambasada României la Varşovia, expoziţia de fotografie „Art Nouveau în România“, precum şi o serie de filme, în limbile română şi engleză, despre cultura şi civilizaţia românească şi valori ale patrimoniului românesc.

STOCKHOLM ICR Stockholm marchează Ziua Culturii Naţionale alături de scriitoarea Gabriela Melinescu şi naista Dana Dragomir, două personalităţi remarcabile ale culturii române stabilite în Suedia.

VIENA Vineri, la Viena, în cadrul Ferien Messe Wien, va fi prezentată lucrarea „Stadt der Verlockungen - Das vormoderne Bukarest zwischen Orient und Europa („Bucureşti, oraşul tentaţiilor“) a istoricului şi publicistului Adrian Majuru, apărută la editura germană Frank & Timme.

TEL AVIV În colaborare cu Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, ICR Tel Aviv organizează, pe 23 ianuarie, evenimentul literar „Relaţiile de colaborare şi prietenie dintre scriitorii români şi israelieni“.

NEW YORK Ziua Culturii Naţionale este marcată şi de ICR din New York, prin evenimentul „Eminescu, omul deplin al culturii române. Eminescu, spiritul european al literaturii române“, pe 15 şi 18 ianuarie, la Biblioteca şi Muzeul Morgan din New York şi la sediu. Cu acest prilej, ICR New York va prezenta integrala ediţiei Mihai Eminescu în 11 volume şi ediţia facsimilată a manuscriselor eminesciene publicate sub îngrijirea academicianului Eugen Simion. La sediu va avea loc şi un concert de pian susţinut de Matei Varga.