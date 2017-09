Explozia din Londra, provocată de o bombă! MI5, în acţiune!

Poliţia britanică a anunţat că în explozia de vineri de la metroul londonez a fost folosită o bombă, relatează Reuters, potrivit agerpres.ro. Cel puţin 18 persoane au fost rănite în explozia despre care poliţia a spus că a fost un „incident terorist“. "Putem evalua că a fost vorba de detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat", a spus şeful serviciului de contraterorism al Marii Britanii, Mark Rowley. Poliţia londoneză este sprijinită de serviciul britanic de informaţii MI5, a mai declarat el.

Pe de altă parte, premierul britanic, Theresa May, prezidează vineri o reuniune a comitetului de urgenţă Cobra. „Gândurile mele sunt alături de cei care au fost răniţi în Parsons Green şi faţă de serviciile de urgenţă care o dată în plus răspund rapid şi cu curaj în faţa unui incident terorist suspect“, a spus May într-o declaraţie de presă citată de EFE. Comitetul Cobra - format din principalii miniştri - se reuneşte în caz de atentat terorist sau de incident grav.

Reamintim că mai mulţi călători au suferit arsuri la nivelul feţei într-o explozie produsă vineri dimineaţă într-o garnitură de metrou în sud-vestul Londrei, iar alte câteva persoane au fost rănite în panica ce a urmat incidentului. Conform autorităţilor, 18 persoane au fost spitalizate.