Cu câteva săptămâni înainte de lansarea următorului lungmetraj din seria „Star Wars“, care va avea premiera mondială în decembrie, costume şi obiecte de recuzită care au apărut în filmele francizei vor fi expuse la New York, informează Reuters. Peste 70 de obiecte din recuzita acestor filme, inclusiv din "Star Wars: Trezirea Forței / Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", care va fi lansat pe 18 decembrie, vor fi expuse de Smithsonian Institution Taveling Exhibition Service şi compania de producţie cinematografică Lucasfilm. "Am vrut să expunem costumele personajelor preferate ale oricărui cinefil, dar, în acelaşi timp, să vorbim despre procesul de creaţie şi despre felul în care a fost realizat designul acestor ţinute", a declarat Laela French, senior manager al Departamentului de arhive şi expoziţii din cadrul Lucas Museum. Expoziţia "Star Wars and the Power of Costume", care include 15 galerii şi mai multe experimente artistice interactive, are loc în Discovery Times Square din New York, în perioada 14 noiembrie 2015 - 5 septembrie 2016.

Franciza "Star Wars", creată de George Lucas, a generat încasări de peste 4,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial, după lansarea pe marile ecrane a primului film din serie, în anul 1977. Franciza a devenit un veritabil fenomen cultural, iar personaje precum Luke Skywalker, prinţesa Leia şi Darth Vader şi fraze precum "May the force be with you" ("Forţa fie cu tine") au intrat în cultura populară mondială.