„Expresii plastice dobrogene“, la Biblioteca Județeană

06:53:40 / 05 Noiembrie 2016

multicultura

ati citit ce spune fata asta, Turtoi? ca asociatia condusa de ea actioneaza ca o asociatie multiculturala pentru ca "uneste artele vizuale, poezia, proza si muzica...."l. nu intram in amanunte cu definitia multiculturalismului ca o bagam in ceata. tot ceea ce a spus este anapoda, alambicat, ciudat, prost. Ii explicam insa ce este MULTICULTURA: "Multicultura inseamna coexistenta in acelasi teritoriu a unor grupuri entice diverse" MAI SA FIE! NU UNESTE POEZIA, PROZA SI MUZICA?