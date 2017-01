FC Barcelona - River Plate este finala CM al cluburilor

FC Barcelona a devenit, joi, a doua finalistă a Campionatului Mondial de fotbal al cluburilor, care se desfășoară în Japonia. În semifinala disputată la Yokohama, catalanii au dispus cu scorul de 3-0 de echipa chineză Guangzhou Evergrande, toate cele trei goluri fiind marcate de Luis Suarez, în minutele 39, 50 şi 67, ultima oară din penalty. În ultimul act al competiției, duminică, tot la Yokohama, FC Barcelona va întâlni echipa argentiniană River Plate. Meciul va începe la ora 12.30 și va fi transmis în direct pe TVR 2. Finala mare va fi precedată de partida pentru locul 3, Sanfrecce Hiroshima - Guangzhou Evergrande, programată de la ora 7.00, ora României. Au evoluat pentru FC Barcelona (antrenor Luis Enrique): Claudio Bravo - Dani Alves, Pique, Mascherano, Jordi Alba (76 Adriano) - Rakitic, Busquets - Munir, Sergi Roberto (72 Sandro), Iniesta (81 Samper) - Luis Suarez.

ZHENG ZOU S-A ACCIDENTAT GRAV

Meciul de la Yokohama a fost marcat de o accidentare extrem de serioasă a unui jucător de la campioana Asiei. În minutul 34, Zheng Zou, fundaș stânga la Guangzhou, a căzut în propriul careu după un duel aerian cu Dani Alves, care l-a împins discret din spate. Chinezul a căzut cu piciorul stâng sub el și a suferit o fractură urâtă, rămânând întins pe gazon, cu dureri mari. Zheng Zou (27 de ani) s-a transferat la Guangzhou în urmă cu un an, de la clubul Qingdao Jonoon, care l-a și format. El are 18 meciuri și două goluri pentru Guangzhou, în campionatul Chinei. A mai bifat nouă apariții în Cupa Campionilor Asiei și două la Campionatul Mondial al Cluburilor. A debutat și în echipa națională a Chinei, în 2015, jucând trei meciuri. Primul diagnostic este dublă fractură la picior și entorsă de gleznă.

RECORD PENTRU SUAREZ

De joi, Luis Suarez (28 de ani) deține un record inedit. Golgheterul uruguayan a reușit câte un hat-trick în șapte competiții diferite: La Liga (campionatul Spaniei), Premier League (campionatul Angliei), Eredivisie (campionatul Olandei), KNVB Beker (Cupa Olandei), Campionatul Mondial al cluburilor, Europa League și preliminariile Campionatului Mondial. De asemenea, Suarez a devenit primul fotbalist care a marcat trei goluri într-un meci de la Mondialul Cluburilor.

MESSI A FOST MENAJAT PENTRU FINALĂ

Lionel Messi nu a evoluat în partida cu Evergrande, fiind bolnav. Campioana Spaniei a anunțat că Messi se confruntă cu o colică renală și, chiar dacă nu este vorba de o problemă gravă, a avut nevoie de medicamente pentru calmarea durerii, nereușind să doarmă prea mult în cursul nopții de miercuri spre joi. Absența lui Messi s-a adăugat celei a atacantului brazilian Neymar, aflat în recuperare după o leziune fibrilară.

