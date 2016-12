FC Farul debutează în play-off la Brăila

Reintrată în cărțile promovării în prima ligă după o serie de patru victorii consecutive, FC Farul Constanța debutează sâmbătă, de la ora 11.00, în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a, întâlnind, în deplasare, pe Dacia Unirea Brăila. Pentru a rămâne aproape de primele două clasate, constănțenii au nevoie de cele trei puncte, dar misiunea echipei pregătite de Ilie Stan se anunță dificilă. Brăilenii au un avantaj moral în fața grupării de pe litoral, pe care au învins-o în returul sezonului regulat, la începutul acestui an, cu scorul de 4-0. În plus, au încheiat prima parte a campionatului cu o treaptă mai sus în clasament și nu au presiunea promovării, antrenorul Alin Pînzaru susținând că obiectivul pentru acest sezon a fost evitarea retrogradării. „Toate jocurile din play-off sunt importante, dar primul contează întotdeauna cel mai mult. Vreau să avem continuitate și să adunăm cât mai multe puncte. Încercăm să ne ținem aproape de primele locuri și să ținem aceeași linie din finalul sezonului regulat. I-am simțit pe băieți foarte concentrați la antrenamente și am mare încredere în echipă”, a spus „Iliesta”, care a înregistrat doar succese de la venirea pe banca tehnică a Farului. Tehnicianul constănțenilor este convins că totul este posibil în play-off, mai ales că echipele sunt depărțite în clasament de câteva puncte. „Nu este diferență mare între echipe, nici ca puncte, nici ca valoare. Va conta cine este mai în formă la momentul jocului”, a explicat Ilie Stan. Pentru partida de la Brăila, antrenorul formației de pe litoral nu va conta pe Lucian Murgoci și Ninel Corcoveanu, ambii accidentați. În schimb, din lotul deplasat fac parte ultimele achiziții ale constănțenilor, Alexandru Ioniță I și Leonard Manole.

Echipa probabilă de start a Farului: Negrilă - Băjan, Fl. Popa, D. Bratu, Zugravu - V. Munteanu, Vezan, Fl. Pătraşcu, C. Neagu - Pătulea, S. Chiţu.

Tot sâmbătă, de la ora 11.00, are loc partida Dunărea Călărași - Academica Clinceni, în timp ce meciul Rapid București - SC Bacău se dispută vineri, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1).

Clasament play-off: 1. Rapid 25p, 2. Călăraşi 23p, 3. Brăila 21p, 4. FC FARUL 19p, 5. Clinceni 19p, 6. SC Bacău 15p.

