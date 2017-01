FC Farul joacă pentru un loc în play-off

După un start de an cu evoluții oscilante, FC Farul Constanța are ocazia de a-și asigura calificarea în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a la fotbal în cazul unui succes în partida cu SC Bacău, programată marți seară, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), în etapa a 22-a. În plus, constănțenii s-ar apropia de primele clasate și ar acumula puncte importante în perspectiva luptei pentru promovarea în prima ligă. Echipa pregătită de Constantin Gache, Ion Barbu și Gică Mina pleacă din postura de favorită, mai ales că tehnicienii constănțeni îi vor avea la dispoziție și pe fundașul dreapta Robert Băjan și mijlocașul stânga Ninel Corcoveanu, ambii reveniți după accidentări, dar și pe fundașul central Doru Bratu, care a scăpat de suspendarea primită după eliminarea de la Brăila.

„Nu există niciun meci ușor, iar SC Bacău este o echipă care se va agăța de orice minge, pentru că acest meci reprezintă una dintre ultimele lor șanse de a prinde un loc în play-off. Noi vrem să ne vedem de joc și să câștigăm cele trei puncte, care ne-ar aduce un pic de liniște. Este un avantaj faptul că revine Bratu, în timp ce Băjan și Corcoveanu sunt apți de joc, însă nu s-au pregătit la intensitate normală în ultima perioadă”, a declarat Gache.

Echipa probabilă de start a Farului: Negrilă - Țăranu, Fl. Popa, D. Bratu, Murgoci - V. Munteanu, Ad. Ionescu, Vezan, Tigoianu - Pătulea, C. Neagu.

Clasament: 1. Rapid 46p (golaveraj: 34-8), 2. Călăraşi 42p (41-10), 3. Brăila 38p (27-17), 4. Clinceni 36p (35-20), 5. FC FARUL 32p (32-24), 6. SC Bacău 29p (22-22), 7. Berceni 29p (26-28), 8. Buzău 27p (23-30), 9. Suceava 24p (20-28), 10. Baloteşti 21p (18-25), 11. Pojorîta 16p (26-42), 12. Oţelul 12p (10-32), 13. Ceahlăul 11p (10-33).

