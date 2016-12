FC Farul nu a fost primită la startul Ligii a 3-a

12:15:15 / 03 Septembrie 2016

Minciuni

A murit fotbalul in Constanta!!!! După ce avem un stadion in paragina ,care se degradează ,dar aleșilor locali nu le pasa, acum s-a retras si echipa de suflet Farul C-ta. Cauza principala este,ca , echipa a ajuns din 2009 pe mâna unui mic patron, Giani Nedelcu, cărui putere financiară era prea mică PTR a susține un brand ca Farul. Greșeala noastră, a constănțenilor,a suporterilor a fost ca, am crezut in minciunile acestui patron,care an de an ne-a mințit ,ca, o sa fie bine,dar el păcălea jucătorii si antrenorii , acumulând datorii ,deoarece nu plătea si mintea pe toată lumea . Am tolerat multe si de aceea am ajuns aici ,la falimentul Farului. Un oraș mare ,cum este Constanta nu are un stadion , unde copii noștrii nu au unde sa se antreneze, sa facă sport. Voi ,consilieri nu aveți copii,nepoți ,care sa facă sport sau ii vreți niște obezi,sau aveți alte interese ,de nu Preluați baza sportiva . Rușine si vouă si noua constănțeni ,ca nu facem nimic PTR sportul Constantean si PTR viitorul acestuia!!!!!!!