Filmările pentru ”Piraţii din Caraibe 5” încep în februarie

Filmările pentru cel de-al cincilea lungmetraj din seria ”Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, vor debuta în luna februarie, în Queensland, Australia, rolul principal feminin fiind interpretat de actriţa Kaya Scodelario.

Producătorul Jerry Bruckheimer a făcut acest anunţ printr-un mesaj publicat pe contul său de pe platforma online Twitter.

Kaya Scodelario, născută la Londra, în vârstă de 22 de ani, a mai jucat în ”Moon” (2009), ”Labirintul: Evadarea / The Maze Runner” (2014) şi serialul TV ”Skins”. Ea va juca rolul principal feminin, după ce Keira Knightley a jucat în primele trei filme ale seriei, iar Penelope Cruz a apărut în cea mai recentă producţie a francizei. Kaya Scodelario filmează în prezent pentru pelicula ”The Maze Runner: The Scorch Trials”, continuarea lungmetrajului ”Labirintul: Evadarea”.

Johnny Depp va reveni pe ecrane în rolul căpitanului Jack Sparrow, alături de Geoffrey Rush, care interpretează rolul lui Barbossa. În acest moment, cei doi sunt singurii actori confirmaţi din vechea distribuţie ca parte a noului lungmetraj din franciză. Orlando Bloom, care l-a interpretat în primele trei filme pe Will Turner, a declarat anterior că se află în discuţii pentru reluarea rolului. Pe de altă parte, personajul negativ din noua peliculă va fi interpretat de spaniolul Javier Bardem, iar australianul Brenton Thwaites, care a apărut recent în ”Maleficent”, va figura şi el printre noii actori din distribuţie.

”Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales” va fi regizat de Joachim Ronning şi Espen Sandberg, iar premiera este programată pentru iulie 2017. Cele patru filme din franciza ”Piraţii din Caraibe” au avut încasări totale, la nivel mondial, de circa 3,7 miliarde de dolari.