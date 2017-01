Fiul cântăreţului Phil Collins, arestat pentru trafic de droguri

Simon Collins, fiul cel mare al fostului solist al trupei Genesis, Phil Collins, a fost reţinut pentru trafic de droguri din clasa A şi pentru posesie de droguri din clasa B, vineri, în oraşul britanic Wiltshire. Simon Collins, solistul şi toboşarul trupei rock Sound of Contact, a fost supus unui interogatoriu de către departamentul de poliţie din Wiltshire, apoi a fost eliberat pe cauţiune, până la finalizarea cercetărilor. Simon, în vârstă de 37 de ani, a debutat pe scenă la vârsta de 12 ani, când a cântat la tobe, alături de tatăl său, hitul ”Easy Lover”.

Simon Collins nu este singurul membru al celebrei familii de muzicieni care are probleme cu legea din cauza drogurilor. În 2012, nepotul lui Phil Collins, Philip Austin Collins, a fost arestat în Peru, după ce Poliţia a descoperit cocaină în valoare de trei milioane de lire sterline, circa 3,7 milioane de dolari, la bordul unui iaht unde se aflau Philip Austin şi alţi doi bărbaţi, cetăţeni britanici. În prezent, Philip Austin Collins este la închisoare, în aşteptarea sentinţei. În Marea Britanie, drogurile din clasa A se referă la opiacee, cocaină, ecstasy şi LSD, iar drogurile din clasa B includ amfetaminele, codeina şi marijuana.

Simon Collins este fiul lui Phil Collins din căsătoria cu prima sa soţie, actriţa Andrea Bertorelli. După divorţul de Andrea Bertorelli, Phil Collins a mai fost căsătorit de două ori, cu Jill Tavelman, împreună cu care are o fiică, actriţa Lily Collins, şi cu Orianne Cevey, cu care are doi fii, Nicholas şi Matthew. Solistul britanic a divorţat de Orianne Cevey în 2008. În afară de cei patru copii naturali, Phil Collins mai are un copil adoptat, Joey, fiica Andreei Bertorelli dintr-o relaţie anterioară.