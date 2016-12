Fosta conducere a ISU “Dobrogea” merge la puşcărie!

10:10:17 / 25 Ianuarie 2014

daune materiale

bai fratilor care ati dat examen in 2007 hai sa ne strangem si sa ne judecam cu ei sa ne dea banii ne-a luat dreptul la munca eu am avut 9.06 la examen si am picat 31 de locuri si eu am fost pe 32 culmea primu picat si ala care a fost ultimul admis avea 110 kg si eu am 68kg si am terminat si liceul sportiv la scris am avut 9,40 si la sport culmea mi-a pus 8 ceva de genu niste escroci la puscarie cu toti sa le ia si averea si tot ca asa au facut bani si vile numai zic de masini