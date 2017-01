Franţa trimite o navă de patrulare în Marea Egee

08:32:19 / 05 Martie 2016

Vrajeala politica mixata cu rrigoarea militara

O declaratie politica fara un raspuns concret la misiunea navei.Asa ca,fiind declaratie politica ,o tratam ca atare si -l lasam pe politician sa-i creasca pr0centul de incredere.Conform tuturor legilor maritime,orice ambarcatiune fiind in dificultate trebuie sa i se acorde ajutor.Pina acum toate acestea nave din gruparea Frontex nu au facut altceva decat sa ,,adune''migrantii de pe mare si s-ai aduca in Europa ca de intors in tara de origine nu este posibil.Asa ca ,nava de patrulare a lui Hollande nu poate sa ,,limiteze emigratia'' dar poate, in schimb ,sa creeze un sprijin logistic al emigratiei si bineinteles un act umanitar si o evidenta mai exacta a emigrantilor.Apropos,portavionul pe care l-a trimis tot prin Egee ati mai auzit ceva despre misiunile lui.A facut liniste ?Asa ca in continuare sa credem in declaratiile mobilizatoare ale politicienilor