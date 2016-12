Grăbiți-vă! Aici vă puteți testa gratuit pentru cancerele de sân și col uterin!

Incidența cancerelor de sân și de col uterin este ridicată în România, comparativ cu multe țări europene, așa că rețeaua de sănătate publică încearcă prin diferite metode să implementeze în rândul populației noțiunea de prevenire. Este mai simplu și ieftin să previi decât să tratezi. Din păcate, însă, de la an la an se constată creșteri ale numărului de cazuri de diferite tipuri de cancer. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța, în ptrivința cancerului mamar, în 2014 erau semnalate 185 de cazuri, în vreme ce un an mai târziu numărul a ajuns la 209. Și la cancerul de col uterin s-a putut observa o creștere a numărului de cazuri: de la 92 în 2014, la 117 în 2015. Statisticile arată că trebuie făcut ceva, că populația feminină are nevoie de mai multă informare, de campanii de depistare precoce a bolilor menționate. Atât la nivelul Ministerului Sănătății, cât și la nivelul unor fundații care au ca activitate prevenirea unor boli grave, precum cancerul, așa cum este Fundația ”Renașterea”, se derulează campanii de testare gratuită. Astfel, femeile trebuie să profite la maxim de șansa de a se testa gratuit, pentru că trebuie să recunoaștem că nu toate își permit să meargă la medic pentru testări, prețurile în privat fiind mari comparativ cu veniturile lor. Acum, ele au această șansă. Dacă în urmă cu câteva zile vă anunțam că Ministerul Sănătății derulează în cadrul Programului Național de Prevenire a cancerului de col uterin o amplă campanie încă din 2012, cu final la 31 decembrie 2016 („Testați-vă gratuit pentru cancerul de col uterin, la Constanța! Ce trebuie făcut?“ - articol publicat de cotidianul nostru în 16 august), acum vă informăm că femeile mai au o șansă: o campanie tot gratuită. De această dată este vorba de Campania de Diagnostic Mobil - Cancer de sân și col uterin desfășurată de Fundația ”Renașterea”. Unitatea Mobilă de Diagnostic este amplasată în parcul din fața Primăriei, în Eforie Sud.

CUM VĂ PROGRAMAȚI?

Totul este mai mult decât simplu. Orice femeie, de la 18 ani pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin și după 40 de ani pentru depistarea cancerului mamar, trebuie să se programeze la numărul de telefon 0756/713.652. La telefon, un operator vă va spune absolut tot ce trebuie să știți despre pregătirea înainte de cele două investigații esențiale pentru femei. Unitatea Mobilă de Diagnostic are program de funcționare de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Trebuie să vă grăbiți pentru a vă face programare, pentru că Fundația ”Renașterea” și-a propus, potrivit vicepreședintelui Cristiana Copos, prin derularea acestei campanii, să efectueze aproximativ 400 de mamografii și circa 800 de teste Babeș-Papanicolau (pentru depistarea posibilelor leziuni care pot duce la cancerul de col uterin dacă nu sunt tratate în timp util). Președintele fundației, Mihaela Geoană, a explicat că se poate înscrie pentru participarea la campanie orice femeie, atât din Eforie, cât și din localități limitrofe sau din județ, indiferent de distanță. Nu în ultimul rând, de campanie pot beneficia și turistele. ”Trebuie doar să telefoneze înainte și să se asigure că ajung în timp util la unitatea mobilă”, a spus Mihaela Geoană.

REZULTATELE

Pentru rezultate, a explicat vicepreședintele fundației, Cristiana Copos, o femeie trebuie să aștepte aproximativ 21 de zile. În funcție de acestea (dacă sunt modificări), pacienta va merge la medicul de familie, care la rândul lui o va îndruma către un medic specialist ce va stabili terapia corespunzătoare situației.

PÂNĂ ACUM

Campania, demarată pe 1 august, s-a bucurat de prezența a peste 200 de femei din Eforie și din localitățile limitrofe. ”Până în prezent, în Unitatea Mobilă de Diagnostic au fost realizate 123 de mamografii și 208 de teste Babeș-Papanicolau”, a spus vicepreședintele fundației, Cristiana Copos.

Implementată de Fundația Renașterea, în parteneriat cu Roche Romania, campania se desfășoară pe parcursul a 5 luni, în perioada august - decembrie 2016. ”Nu știm deocamdată unde vom continua campania. Probabil vom ajunge și în zona Moldovei”, a spus Mihaela Geoană. Obiectivul campaniei este oferirea de investigații medicale gratuite femeilor din mediul rural/mic urban, marcat de lipsa accesului la investigații medicale, de implementarea deficitară sau lipsa totală a programelor de screening, dar și de nivelul scăzut de informare și educare a femeilor despre importanța controalelor medicale periodice.

În calitate de partener la nivel local, Primăria Eforie asigură locația, racordarea la electricitate, alimentarea cu apă și paza Unității Mobile de Diagnostic. Joi, 18 august, a fost organizat un eveniment de prezentare a campaniei, găzduit de Hotel Europa, din Eforie. „Sănătatea este un dar pe care trebuie să învățăm să îl prețuim și să îl păstrăm! Controlul medical anual este deosebit de important pentru a depista orice afecțiune la timp și a putea fi vindecată”, a declarat Mihaela Geoană.

Prima Unitate de Diagnostic Mobil pentru investigatii cancer de sân și de col uterin a fost adusă în România de Fundația Renașterea, în 2008. În toată această perioadă, au beneficiat de controale medicale gratuite peste 17.000 de femei, s-au realizat 15.980 de teste Babeș-Papanicolau și 9.126 de mamografii. Potrivit fundației, în urma acestor investigații, la 67,50% dintre femei au fost depistate infecții genitale și 2,5% au primit indicații de consult oncologic.

