Grevă de avertisment la Aeroportul Otopeni. Unele zboruri pot avea întârzieri

Angajaţii companiei care asigură transportul pasagerilor, încărcatul bagajelor şi curăţenia avioanelor în Aeroportul "Henri Coandă" Otopeni anunţă că vor face grevă de avertisment, de două ore, vineri, fiind nemulţumiţi de program, dar şi de nivelul de salarizare.

Salariaţii SC Globe Ground România SRL, adică personalul cargo, de curăţenie avioane şi care asigură transportul pasagerilor în Aeroportul Otopeni, anunţă că vineri vor declanşa o grevă de avertisment între orele 13.00 și 15.00, ceea ce ar putea duce şi la întârzierea unor zboruri.

Angajaţii, membri de sindicat, au decis să protesteze din cauza programului de lucru, despre care spun că nu le mai permite să aibă viaţă socială sau de familie, dar şi din cauza nivelul de salarizare.

Ei spun că hotărârea de a declara greva a fost luată cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, având acordul scris al unui număr de 403 membri de sindicat dintr-un total de 440 membri. Pentru declanșarea grevei este necesar acordul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor de sindicat.

Sindicaliştii precizează că, pe perioada desfăşurării grevei, participanţii la grevă vor proteja bunurile unităţii, fiecare salariat aflat în grevă aflându-se la locul său de muncă.

Ei avertizează angajatorul că orice eventual act sau fapt prin care o persoană va fi constrânsă, împiedicată sau influenţată să renunţe la grevă reprezintă infracţiune şi se pedepseşte în consecinţă.

"Totodată, vă punem în vedere că aducerea altor persoane să muncească în locurile salariaţilor aflaţi în grevă, reprezintă de asemnea împiedicarea exercitării dreptului fundamental la grevă - adică infracţiune. În situaţia în care aveţi în vedere altă ofertă concretă şi punctuală (alta decât cea de până acum), aşteptăm să fim convocaţi pentru a o discuta", au mai transmis sindicaliştii.

Reprezentantul Sindicatului Liber de Handling Aeronautic, Alexandru Cristian Cioc, a explicat că, în mod normal, programul ar trebui să fie de 12 ore de muncă intercalate cu 24 sau 48 de ore de pauză, însă acesta nu se mai respectă din cauza dimensionării defectuoase. Iniţial, compania a avut aproape 900 de angajaţi, însă în prezent mai sunt aproximativ 700, care trebuie să asigure acelaşi volum de muncă.

În plus, peste jumătate dintre angajați cer avans la salariu pentru că nu le ajung banii până la salariul următor, a spus reprezentantul sindicatului. El a spus că un încărcător de bagaje şi marfuri are un salariu net sub 1.200 de lei, fără a avea inclus sau asigurat transportul până la aeroport, în condiţiile în care 90 la sută dintre firmele care lucrează în aeroport asigură şi transportul salariaţilor.

Un alt aspect care îi nemulţumeşte pe protestatari este faptul că nu există o normare a muncii. Astfel, oamenilor care încarcă zilnic tone de bagaje li se mai cere să facă şi alte activităţi, cum ar fi degivrarea avioanelor.

Sindicatul Liber de Handling Aeronautic este afiliat la Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare, membră a Blocului Naţional Sindical.