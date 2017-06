Grevă generală pe aeroporturile din România. Negocierile cu Romatsa, eșuate

16:56:56 / 29 Mai 2017

delir la romatsa

Munca in Romatsa nu este grea, trebuie sa-ti placa; cred ca sindicatul Romatsa ar trebui sa se adreseze la ministerul de neuro-psihiatrie ; acesti salariati nici nu stiu ai cui salariati sunt: minister transportat? eurocontrol? cert este ca Romatsa este o fantoma a aviatiei romane inca de la formare in 1993 (fondat la constanta,) pentru salarii mari si beneficii, romani adevarati // poate exista o evidenta a grevelor si etc!!