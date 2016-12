Guvernul Cioloș, colecție de independenți cu afinități politice

09:55:42 / 16 Noiembrie 2015

Revin

Am uitat sa spun. Iohannis nu va mai fi presedinte din octombrie 2016 din cauza gafelor si prostiilor pe care le vor face acesti ministrii de doi bani . Pacat. Cred ca este un presedinte bun, care reprezinta bine tara in stainatate. Acum va fi expus deoarece a declarat ca acest guvern este al sau. Poate nu stie, dar Romania nu are un guvern prezidential, precum in SUA. Mare greseala strategica. Iohannis, revino cu picioarele pe pamant.